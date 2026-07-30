Hrvatska juniorska reprezentacija na Euru u Srbiji izborila četvrtfinale

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Foto: Hrvatski rukometni savez

Hrvatska U18 rukometna reprezentacija je u četvrtak s 26:24 bila bolja od Portugala te je tako kolo prije kraja skupine osigurala plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva u Srbiji.

Nakon prvog poluvremena Hrvatska je vodila s 15:14 iako su izabranici Branimira Kutnjaka u više navrata gubili s tri pogotka razlike, a na samom početku i s četiri gola zaostatka (6:2).

Ipak, mlađi juniori uspješno su se snašli te su u drugom dijelu preuzeli kontrolu. Prvi put su se odvojili na 20:18, a to im je bila i najveća prednost na utakmici.

Na kraju su slavili s 26:24, a najbolji pojedinac bio je Lucas Pitt s 10 pogodaka.

Ovim slavljem je Hrvatska golo prije kraja osigurala prvo mjesto u skupini zbog boljeg međusobnog omjera od Portugala. Osim toga, pomogao im je i remi Češke s Izraelom te Hrvatska u posljednjem golu može odmarati svoje igrače.

U četvrtfinale prolaze šest prvoplasiranih reprezentacija i dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz svake skupine.