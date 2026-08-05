Orlando odbio ponudu Hulla za Pašalića, transfer Vatrenog propao?

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Jose Campos PMEimages via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić ponovno je na raspolaganju Orlando Cityju nakon što je zbog zdravstvenih problema propustio posljednje tri utakmice svoje momčadi nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Razlog njegova izostanka nije bila ozljeda, već upala srednjeg uha. Problemi su započeli tijekom odmora u Zadru, gdje je nakon ronjenja osjetio bol u uhu. Liječnici su mu dijagnosticirali upalu, zbog koje je prvo morao odraditi sedmodnevnu terapiju antibioticima, a potom je po pravilima MLS-a uslijedilo dodatno razdoblje bez treninga i natjecanja.

Pašalić se sada vratio u konkurenciju za sastav, a prvi put nakon stanke našao se među kandidatima za dvoboj Orlando Cityja protiv Monterreya u Liga kupu.

U međuvremenu se puno pisalo o mogućem transferu u Hull City, koji vodi Sergej Jakirović, s kojim je Pašalić uspješno surađivao u Rijeci. Ipak, do dogovora nije došlo. Engleski premierligaš navodno je ponudio oko pet milijuna eura, koliko je Orlando ranije platio Rijeci, no američki klub nije bio spreman prodati hrvatskog reprezentativca bez zarade te je tražio između sedam i osam milijuna eura, donose Sportske novosti. Nije prihvatio ni opciju posudbe.

Hull City pritom posluje pod ograničenjima financijskog fair-playa, zbog čega raspolaže skromnijim budžetom za pojačanja, pa Jakirović zasad nije uspio dovesti nijednog hrvatskog nogometaša, iako su se spominjali i Franjo Ivanović te Toni Fruk.

Pašalić se u Orlandu odlično snašao i dobrim igrama dodatno učvrstio status u hrvatskoj reprezentaciji, no njegova je želja u budućnosti ponovno zaigrati u nekoj od najjačih europskih liga. Ipak, barem za sada ostaje u MLS-u.

Nakon što je sanirao zdravstvene probleme, hrvatski reprezentativac potpuno je spreman za nastavak sezone. Orlando City u međuvremenu je dodatno ojačao dovođenjem Antoinea Griezmanna, a momčad je upisala tri uzastopne pobjede nakon Svjetskog prvenstva. Pašalić je ove godine u MLS-u odigrao deset utakmica i postigao dva pogotka, a sada ga očekuje borba za povratak u standardnu postavu.