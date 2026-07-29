Hrvatska U18 reprezentacija velikim preokretom pobijedila Izrael i sjajno otvorila Euro u Srbiji

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Foto: Hrvatski rukometni savez

Hrvatska muška juniorska reprezentacija je u srijedu u Srbiji otvorila Europsko prvenstvo u rukometu. Njihovi protivnici bili su rukometaši Izraela, a iako je Hrvatska većim dijelom susreta gubila, na kraju je slavila s 33:29.

Izrael je prvo poluvrijeme zaključio s prednošću od 17:15, a tijekom poluvremena u jednom trenutku Izraelci su imali i +4 (15:11).

I u drugom dijelu je Hrvatska dugo vremena bila u zaostatku, no kod 22:22 ulovila je priključak te je prvi put povela golom za 24:23. Na kraju je momčad Branimira Kutnjaka uspjela slaviti s 33:29 i napraviti važan korak prema prolasku grupe.

Iz skupine sigurno prolazi prvoplasirana reprezentacija dok će dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz šest skupina izboriti svoje mjesto u četvrtfinalu Europskog prvenstva.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je David Bajan koji je zabio čak 11 golova. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra protiv Portugala 30. srpnja dok će svoju treću utakmicu odigrati prvog kolovoza protiv Češke.