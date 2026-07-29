Hrvatska U18 reprezentacija velikim preokretom pobijedila Izrael i sjajno otvorila Euro u Srbiji

Hrvatska muška juniorska reprezentacija je u srijedu u Srbiji otvorila Europsko prvenstvo u rukometu. Njihovi protivnici bili su rukometaši Izraela, a iako je Hrvatska većim dijelom susreta gubila, na kraju je slavila s 33:29.
Izrael je prvo poluvrijeme zaključio s prednošću od 17:15, a tijekom poluvremena u jednom trenutku Izraelci su imali i +4 (15:11).
I u drugom dijelu je Hrvatska dugo vremena bila u zaostatku, no kod 22:22 ulovila je priključak te je prvi put povela golom za 24:23. Na kraju je momčad Branimira Kutnjaka uspjela slaviti s 33:29 i napraviti važan korak prema prolasku grupe.
Iz skupine sigurno prolazi prvoplasirana reprezentacija dok će dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz šest skupina izboriti svoje mjesto u četvrtfinalu Europskog prvenstva.
Najbolji u redovima Hrvatske bio je David Bajan koji je zabio čak 11 golova. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra protiv Portugala 30. srpnja dok će svoju treću utakmicu odigrati prvog kolovoza protiv Češke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!