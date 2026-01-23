Cindrić: Hrvatska nije poput Danske i Francuske

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30:29 koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale.

Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25:33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze.

Luka Cindrić koji je upisao dva gola i tri asistencije. Nakon utakmice otkrio je dojmove.

“Od početka smo postavili da želimo pobjedu više od njih. Imali su svoje trenutke u kojima su nas stizali, ali nismo gubili glavu. Nismo im dopustili da se odvoje, i to je bilo jako pozitivno. Svi su dali maksimum i s ovakvom borbenošću možemo pobijediti svakoga”, kaže Cindrić pa dodaje:

POVEZANO Islandski vratar o hrvatskom junaku: Taj tip je trčao preko pola terena s dvojicom na leđima Evo što treba Hrvatskoj za prolazak u polufinale Eura

“Nedostajalo je malo mirnoće i tehničke pogreške su učinile svoje. Ritam je bio vrlo visok. Protiv Švedske smo jako pali i mentalno i energetski. Danas smo pokazali momčadsku igru i, čak i kada smo griješili, klupa nas je dizala. Ovo je momčadska pobjeda.”

Komentirao je ozljedu Ivana Martinovića i problemima Matea Maraša te Dine Slavića.

“Još ne znamo ništa i nezahvalno je sada govoriti. Svaki igrač nam je važan, nismo reprezentacija koja ima vrhunske igrače na tribinama poput Danske i Francuske. Svatko od nas je bitan, bez obzira na minutažu. Nadam se da neće biti ništa ozbiljno i da ćemo moći nastaviti turnir.”

Komentirao je i što im je nedostajalo.

“Nedostajalo je malo mirnoće i tehničke pogreške su učinile svoje. Ritam je bio vrlo visok. Protiv Švedske smo jako pali i mentalno i energetski. Danas smo pokazali momčadsku igru i, čak i kada smo griješili, klupa nas je dizala. Ovo je momčadska pobjeda.

Za nas je svaka utakmica finale, nemamo pravo na kalkulacije. S ovakvom igrom možemo protiv svakoga. Švicarsku moramo dobro analizirati i sigurno nas čeka teška utakmica”, zaključio je Cindrić.