Još malo dobrih vijesti za Hrvatsku: Švedska je slavila protiv Slovenije

U zadnjoj utakmici 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu rukometaša Švedska je u Malmou svladala Sloveniju sa 35:31. To je sjajna vijest i za šanse Hrvatske za ulazak u polufinale.

Lukas Sandell je sa sedam golova predvodio Švedsku, dok je Domen Makuc bio strijelac osam pogodaka za Sloveniju.

Bio je to susret dva različita poluvremena. Prvim je dominirala Slovenija koja je pametnom igrom u napadu i uz odličnog vratara Baznika u potpunosti umrtvila domaćina. Imala je Slovenija u nekoliko navrata i tri gola prednosti da bi na odmor otišla s vodstvom 15:13. No, Švedska je uraganski otvorila drugo poluvrijeme, zabila četiri gola zaredom i preuzela kontrolu rezultata koju više nije ispuštala.

Švedska je na vrhu skupine s četiri boda, dok je Slovenija ostala na dva koliko imaju i Hrvatska te Island nakon što je ranije u petak Hrvatska pobijedila Island sa 30:29. Na zadnja dva mjesta su Mađarska i Švicarska sa po jednim bodom nakon što su međusobno odigrale 29:29.

Plasman u polufinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

Najjednostavniji način na koji Hrvatska može do polufinala jest da pobijedi u svim utakmicama do kraja, a da isto učini i Švedska. U tom slučaju je Hrvatskoj osigurano mjesto u polufinalu.

Upiše li Švedska poraz, onda Hrvatska ne bi bila sigurna ni sa svim pobjedama jer se može dogoditi da se zatvori krug od tri reprezentacije s po jednom izgubljenom utakmicom. U tom krugu bi se gledala gol-razlika u međusobnim susretima, a Hrvatska je tu od Švedske izgubila čak osam razlike.

Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Švicarske, u utorak protiv Slovenije, a u srijedu protiv Mađarske.