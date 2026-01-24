Otkriveno stanje s ozljedama kapetana Martinovića i vratara Slavića

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak je pobijedila Island 30:29 na otvaranju drugog kruga Europskog prvenstva i tako ostala u igri za plasman u polufinale.

Unatoč pobjedi, izbornik Dagur Sigurdsson imao je i razloga za brigu, jer su se tijekom utakmice ozlijedili vratar Dino Slavić i kapetan Ivan Martinović.

Sigurdssonov pomoćnik poslao jasnu poruku: ‘To je bolesno što EHF radi’

Njihovo stanje zabrinulo je hrvatsku rukometnu javnost, no, prema informacijama Ivana Forjana, reportera Dnevnika Nove TV, obojica su danas obavila snimanja i ništa nije slomljeno.

Sve upućuje na to da će Martinović i Slavić ponovno zaigrati već u nedjelju protiv Švicarske od 20:30.

Podsjetimo, Švicarci su u prvom kolu drugog kruga odigrali neriješenih 29:29 protiv Mađarske, s kojom Hrvatska igra u srijedu, 28. siječnja, od 18 sati. Između ogleda sa Švicarskom i Mađarskom, hrvatske rukometaše u utorak, 27. siječnja, čeka okršaj sa susjednom Slovenijom od 18 sati.