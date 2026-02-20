Nexe smijenio trenera, evo tko će ga naslijediti

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Hrvatski rukometni doprvak Nexe smijenio je dosadašnjeg trenera Krešu Ivankovića, a odluku o prestanku suradnje Uprava kluba je donijela nakon "analize dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata, u najboljem interesu momčadi i ciljeva koji su pred klubom u nastavku sezone".

Ivanković je vodio Nexe od travnja 2024. godine, a prethodno je obnašao dužnost pomoćnog trenera Veselinu Vujoviću. Tijekom svog mandata dao značajan doprinos stabilnosti i razvoju kluba.

Dominik Kuzmanović potpisao za prvaka Europe! Poraz Nexea u Njemačkoj u sklopu Europske lige

Ove sezone momčad je osvojila prvo mjesto u Ligi B u domaćem prvenstvu dok je u Europskoj ligi izborila plasman u drugi krug natjecanja osvojivši prvo mjesto u skupini G. No, na startu drugog kruga momčad je izgubila s 28-34 na gostovanju kod Hannover-Burgdorfa u utorak, a bila je to i zadnja Ivankovićeva utakmica na klupi.

Vođenje prve momčadi preuzet će Saša Barišić Jaman, dugogodišnji igrač i kapetan kluba, koji trenutno obnaša dužnost trenera druge ekipe.