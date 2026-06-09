Raritet u BiH: U ovom gradu organizirano je zajedničko navijanje za Hrvatsku i Zmajeve

Srednjebosanski grad Jajce će tijekom nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva biti iznimka u Bosni i Hercegovini, jer će građani zajednički navijati za reprezentacije Hrvatske i BiH, dok su u drugim sredinama ranijih godina nastupi ove dvije nogometne vrste redovito izazivale napetosti između hrvatske i bošnjačke zajednice.

Javna ustanova “Sport i rekreacija” izvijestila je da je uz potporu općine Jajce te lokalnih javnih ustanova i poduzeća postavila veliki LED ekran u središtu grada, na kojem će građani moći pratiti sve utakmice Svjetskog prvenstva. Organizatori ističu da je cilj omogućiti sportsko zajedništvo i zabavu.

“Pozivamo sve građane Jajca da budu dio ovog sportskog spektakla te da zajedno bodrimo Zmajeve i Vatrene na putu do uspjeha na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku”, stoji u obavijesti.

Hrvati iz BiH uglavnom navijaju za Vatrene, dok Bošnjaci podupiru Zmajeve. Susreti dviju reprezentacija nerijetko su dovodili do podizanja napetosti te manjih incidenata u dijelovima središnje Bosne te u Mostaru i Stocu na području Hercegovine.

Posljednjih dana u Mostaru su izvješene hrvatske zastave u zapadnom dijelu grada, a istočni dio grada je okićen zastavama iz rata kao i države Bosne i Hercegovine.