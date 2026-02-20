Dominik Kuzmanović potpisao za prvaka Europe!

Dominik Kuzmanović (23) od sljedeće sezone bit će vratar europskog prvaka Magdeburga.
“Velika mi je čast, ovo je veliki iskorak, koji iščekujem s ogromnom motivacijom, ambicijom i jasnim ciljem. Svjestan sam tradicije i veličine kluba i vjerujem da ćemo zajedno proživjeti mnoštvo velikih trenutaka”, rekao je Kuzmanović.
“Njegovim dolaskom dobivamo mladog, talentiranog golmana, kojeg već dugo imamo na listi. Siguran sam da će nam u tandemu s Mandićem pomoći da ostvarimo ciljeve. Obojica se tehnički dobro dopunjuju i odlično funkcioniraju zajedno. Pored toga, Kuzma me je odmah uvjerio i kao čovjek. Radujem se suradnji s njim u narednim godinama”, poručio je trener Magdeburga Bennet Wiegert.
