Dominik Kuzmanović potpisao za prvaka Europe!

Guliver

Dominik Kuzmanović (23) od sljedeće sezone bit će vratar europskog prvaka Magdeburga.

Za njegov transfer Gummersbach će dobiti oko 500.000 eura, budući da je imao ugovor do 2028. Sprema se još jedna promjena, na klupu Zagreba stiže bivši izbornik Hrvatske? Kuzmanović je potpisao petogodišnji ugovor i zajedno s Matejem Mandićem činit će hrvatski tandem na golu.

“Velika mi je čast, ovo je veliki iskorak, koji iščekujem s ogromnom motivacijom, ambicijom i jasnim ciljem. Svjestan sam tradicije i veličine kluba i vjerujem da ćemo zajedno proživjeti mnoštvo velikih trenutaka”, rekao je Kuzmanović.

“Njegovim dolaskom dobivamo mladog, talentiranog golmana, kojeg već dugo imamo na listi. Siguran sam da će nam u tandemu s Mandićem pomoći da ostvarimo ciljeve. Obojica se tehnički dobro dopunjuju i odlično funkcioniraju zajedno. Pored toga, Kuzma me je odmah uvjerio i kao čovjek. Radujem se suradnji s njim u narednim godinama”, poručio je trener Magdeburga Bennet Wiegert.

