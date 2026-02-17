Poraz Nexea u Njemačkoj u sklopu Europske lige

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u trećem kolu EHF Europske lige u Njemačkoj od Hannover Burgdorfa s 28-34 (11-18).
Kod hrvatskog doprvaka Petar Krupić je zabio šest golova, a čak šestorica po tri gola, dok je njemački sastav predvodio Justus Fischer (9).
Nakon tri kola Nexe je na trećem mjestu s dva boda, koliko ima i Fredericija, dok Hannover i Kadetten imaju po 4 boda.
U sljedećem kolu Našičani dočekuju dansku Fredericiju, 24. veljače.
