Pafos se oprostio od Oršića, čeka se potpis za Dinamo

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Na radost svih navijača Dinama, Mislav Oršić (33) sve je bliže povratku na Maksimir.

Legendarni krilni napadač već je ranije dogovorio sve uvjete s čelnicima kluba te bi sljedećeg tjedna trebao staviti potpis na ugovor s Modrima. Oršić u Maksimir stiže kao slobodan igrač jer mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom.

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Tijekom dana ciparski se klub i službeno oprostio od hrvatskog nogometaša prigodnim priopćenjem:

“Pafos FC objavljuje završetak suradnje s Mislavom Oršićem nakon isteka njegovog ugovora. Mislav se pridružio našem klubu u siječnju 2025. godine, donoseći sa sobom bogato iskustvo stečeno na najvišim razinama europskog nogometa i međunarodnih natjecanja.

Tijekom svog vremena u Pafos FC-u doprinosio je svojom kvalitetom, profesionalnošću i pobjedničkim mentalitetom, postajući važan dio uspjeha momčadi. Za vrijeme svog boravka u plavom dresu, Mislav je bio dio najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba, pomažući Pafosu u ostvarivanju povijesnih prekretnica, uključujući prvo ikad osvajanje ciparskog prvenstva i kupa 2025./26., uz doprinos nezaboravnim europskim nastupima.

Iskreno zahvaljujemo Mislavu na njegovom doprinosu, profesionalnosti i predanosti tijekom cijelog boravka u klubu. Svi u Pafos FC-u žele mu sve najbolje, zdravlje i sreću u sljedećem poglavlju njegove karijere. Hvala ti, Mislave, i sretno u budućnosti!”

Oršić je za Pafos igrao od siječnja prošle godine, a u 67 nastupa ostvario je učinak od osam pogodaka i 17 asistencija. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka gdje je u osam utakmica postigao dva gola uz dvije asistencije, a dobre igre na Cipru ponovno su mu otvorile vrata šireg popisa reprezentacije kod izbornika Zlatka Dalića.

Podsjetimo, Oršić je Maksimir napustio u siječnju 2023. godine kada je prodan Southamptonu za 5,75 milijuna eura nakon što je za Dinamo odigrao 216 utakmica i postigao 91 pogodak, uključujući kultne golove protiv Tottenhama, Atalante i Chelseaja. Na poziv Zvonimira Bobana vraća se u Maksimir svjestan svoje trenutačne uloge, koja će značiti i vjerojatno nešto manja primanja.