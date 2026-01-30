Martinović: Teško je opisati što nam se dogodilo u drugom poluvremenu

Podijeli :

Guliver

Hrvatska je poražena od Njemačke 31:28 u polufinalu Europskog prvenstva.

“Prvo poluvrijeme smo jako dobro počeli, nedostajalo nam je vraćanje u obranu. Loše smo startali u drugom poluvremenu. Nismo mogli zabiti gol. Nedostajalo je svega. Ali ponosan sam na ekipu, dali su sve od sebe. Znam da je svatko prazan i mrtav, ali još nije gotov turnir za nas. Imamo još šansu za medalju. Moramo zaboraviti ovu utakmicu, regenerirati se i pokušati osvojiti broncu.

Bili smo blizu, borili smo se i vraćali gol po gol. Ali prekasno smo krenuli. Nismo uspjeli izjednačiti. Čestitam Njemačkoj. Zasluženo su u finalu. Teško je opisati što nam se dogodilo u drugom poluvremenu. Umor nam ne treba biti izgovor. Njemačka ima jaku obranu i jednog od najboljih golmana. Možda smo premalo riskirali. Imamo još snage za broncu.”