Evo kada Hrvatska igra za broncu na Europskom prvenstvu

Hrvatska je s 31:28 izgubila od Njemačke u polufinalu EHF Europskog prvenstva u rukometu. To ne znači da je gotov nastup za Hrvatsku koju čeka ogled za treće mjesto.

Tamo će igrati protiv poraženog iz ogleda Danske i Islanda. Taj susret kreće u 20 sati i 30 minuta. Poraženi će igrati s Hrvatskom u Herningu prvog veljače (nedjelja) s početkom u 15 sati i 15 minuta.

Pobjednik tog susreta igrat će finale istog dana u istom gradu s početkom u 18 sati.

Hrvatska će u nedjelju tražiti svoju prvu europsku medalju nakon šest godina i Europskog prvenstva 2020. godine.