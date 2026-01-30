Hrvatska je izgubila od Njemačke u polufinalu Eura: Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme

Podijeli :

xMarioxM.xKobergx via Guliver Image

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28:31 (15:17).

Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Njemačku je još jednom predvodio sjajni vratar Andreas Wolff koji je imao 13 obrana, a strijelce je sa šest golova predvodio Lukas Zerbe.

Najbolji hrvatski strijelac bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac.

Izabranici Dagura Sigurdssona su u prvom poluvremenu većim dijelom bili u prednosti, da bi Njemačka u završnici preokrenula rezultat i nakon prvih 30 minuta došla do prednosti od dva pogotka.

Početkom drugog poluvremena, nakon što je Hrvatska smanjila na gol zaostatka (16:17), Nijemci su napravili seriju od 5:0 i prvi put stvorili osjetniju prednost. Otišli su Nijemci i do +7, što je bilo nedostižno za hrvatske rukometaše. Uspjeli su smanjiti zaostatak na dva gola u 59. minuti, ali je bilo prekasno za preokret.

Hrvatska je tako još jednom ostala bez prilike za osvajanje jedinog zlatnog odličja koje joj nedostaje, a u nedjelju će naši rukometaši imati priliku osvojiti četvrtu broncu s europskih prvenstava.