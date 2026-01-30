Hrvatska je izgubila od Njemačke u polufinalu Eura: Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28:31 (15:17).

Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Njemačku je još jednom predvodio sjajni vratar Andreas Wolff koji je imao 13 obrana, a strijelce je sa šest golova predvodio Lukas Zerbe.

Najbolji hrvatski strijelac bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac.

Izabranici Dagura Sigurdssona su u prvom poluvremenu većim dijelom bili u prednosti, da bi Njemačka u završnici preokrenula rezultat i nakon prvih 30 minuta došla do prednosti od dva pogotka.

Početkom drugog poluvremena, nakon što je Hrvatska smanjila na gol zaostatka (16:17), Nijemci su napravili seriju od 5:0 i prvi put stvorili osjetniju prednost. Otišli su Nijemci i do +7, što je bilo nedostižno za hrvatske rukometaše. Uspjeli su smanjiti zaostatak na dva gola u 59. minuti, ali je bilo prekasno za preokret.

Hrvatska je tako još jednom ostala bez prilike za osvajanje jedinog zlatnog odličja koje joj nedostaje, a u nedjelju će naši rukometaši imati priliku osvojiti četvrtu broncu s europskih prvenstava.

TIJEK DOGAĐAJA:

30. sij - 19:19

Gotova je utakmica

Njemačka je pobijedila s 31:28. 

30. sij - 19:16

59'

Jelinić zabija za -2. Ostalo je nešto više od minute, a lopta je za Njemačku čiji je trener Gislason pozvao minutu odmora. 

30. sij - 19:14

59'

Lučin smanjuje na -3 i daje nadu Hrvatskoj. Dvije minute je do kraja. 

30. sij - 19:13

58'

Zerbe je siguran. 30:26 je za Nijemce. 

30. sij - 19:12

58'

Novi sedmerac za Nijemce. Malo manje od tri minute je do kraja. 

30. sij - 19:11

57'

David Mandić je istrčao kontru, promašio za -2 i ozlijedio se. Ukazuje mu se pomoć. 

30. sij - 19:10

57'

Lučin smanjuje na 29:26. 

30. sij - 19:10

57'

Sedmerac za Hrvatsku. Lučin ima priliku dovesti Hrvatsku na -3 četiri minute prije kraja. 

30. sij - 19:07

54'

Zerbe je pogodio za +5 Njemačke šest minuta prije kraja.

30. sij - 19:06

54'

Kuzmanović upisuje obranu, ali Slovenci pokazuju da je bila obrana iz prostora. Njemačka je dobila sedmerac. 

