Martinović: Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo Thompsona na dočeku

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović poručio je u nedjelju da je njegova momčad svojim plasmanom na Europskom rukometnom prvenstvu zaslužila doček u Zagrebu na kojem bi nastupio pjevač Marko Perković Thompson, priopćio je Hrvatski rukometni savez.

“Reći ću odmah u ime cijele ekipe da se mi ne želimo miješati u politiku, mi smo sportaši”, rekao je Martinović , ističući da “smo se mi borili na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama”, izjavio je kapetan u nedjelju u zračnoj luci uoči povratka u Hrvatsku.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac rekao je da je Savez “upoznat da je na snazi odluka Skupštine Grada Zagreba kojem je zabranjen nastup Marku Perkoviću Thompsonu”, a da je želja igrača, stožera i Saveza je da upravo Perković nastupa na dočeku, zbog čega je doček otkazan.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu u Danskoj pobijedila Island s 34-33 (17-14).

Druga je to u nizu medalja s velikih natjecanja nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva, na kojem im je upriličen doček na glavnom zagrebačkom trgu upravo s Thompsonom kao glavnim dijelom programa.

“Mi smo to svi nekako sanjali, da ponovimo onako nešto lijepo kao prije godinu dana”, rekao je Martinović.

U studenom je Skupština Grada Zagreba prihvatila prijedlog vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad s ciljem sprečavanja ponovnog skandiranja pozdrava ”Za dom spremni” kao što je to bio slučaj na koncertu tog pjevača na Hipodromu u srpnju prošle godine.

“Njegove domoljubne pjesme su nas dizale, bodrile kroz cijele pripreme, kroz cijelo prvenstvo, koliko god da je teško bilo, nekako dobijemo dodatnu energiju i stvarno nam je pomoglo”, zaključio je kapetan momčadi.