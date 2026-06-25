Hrvatski rukometni prvaci čekaju ždrijeb: Zagreb i Podravka u trećem potu

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U petak, s početkom u 11 sati, u sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču bit će održan ždrijeb skupina grupne faze natjecanja za novu sezonu Lige prvaka i Lige prvakinja, a hrvatski predstavnici RK Zagreb i RK Podravka smješteni su u treću jakosnu skupinu, priopćili su u četvrtak iz EHF-a.

Liga prvakinja je ostala u nepromijenjenom formatu, sa 16 klubova koji će biti podijeljene u dvije skupine od po osam ekipa, dok će u Ligi prvaka od ove sezone igrati 24 kluba koji će u prvom dijelu grupne faze biti raspoređeni u šest skupina po četiri.

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Unatoč različitim formatima, klubovi su u obje konkurencije raspoređeni u četiri jakosne skupine. Klubovi iz iste jakosne skupine ne mogu biti izvučeni u istu grupu, a isto će vrijediti i za predstavnike iz istih nacionalnih saveza koji imaju po dva predstavnika.

Hrvatski prvak Zagreb nalazi se u istoj jakosnoj skupini s danskim GOG Gudmeom, norveškim Kolstadom, poljskom Wislom Plock, portugalskim Portom i rumunjskim Dinamo Bukureštom.

Hrvatska prvakinje iz koprivničke Podravke su u jakosnoj skupini s njemačkom Borussijom Dortmund, norveškim Storhamarom i slovenskim Krimom.

Jakosne skupine za ždrijeb rukometne Lige prvaka i Lige prvakinja 2026./2027.

LIGA PRVAKINJA

Skupina 1: Esbjerg (Danska), Metz (Francuska), Gyoeri (Mađarska), CSM Bukurešt (Rumunjska)

Skupina 2: Odense (Danska), Brest Bretagne (Francuska), Ferencvaros (Mađarska), Gloria Bistrita (Rumunjska)

Skupina 3: PODRAVKA (HRVATSKA), Borussia Dortmund (Njemačka), Storhamar (Norveška), Krim (Slovenija)

Skupina 4: Nykoebing Falster (Danska), Blomberg-Lippe (Njemačka), Budućnost (Crna Gora), Sola (Norveška)

LIGA PRVAKA

Skupina 1: Aalborg (Danska), Barcelona (Španjolska), Nantes (Francuska), Magdeburg (Njemačka), Veszprem (Mađarska), Sporting (Portugal)

Skupina 2: Montpellier (Francuska), Paris Saint-Germain (Francuska), Fuechse Berlin (Njemačka), Melsungen (Njemačka), PICK Szeged (Mađarska), Kielce (Poljska)

Skupina 3: ZAGREB (HRVATSKA), GOG Gudme (Danska), Kolstad (Norveška), Wisla Plock (Poljska), Porto (Portugal), Dinamo Bukurešt (Rumunjska)

Skupina 4: Aarhus (Danska), Vardar 1961 (Sjeverna Makedonija), Celje (Slovenija), Partizan (Srbija), Kriens-Luzern (Švicarska), Kristianstad (Švedska)