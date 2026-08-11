Otkriveni novi detalji u Dalićevom odlasku u UAE

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon što je nedavno potvrđeno kako Igor Bišćan preuzima mladu, odnosno olimpijsku reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, hrvatski trenerski korpus u toj bliskoistočnoj zemlji uskoro bi trebao postati bogatiji za još dva velika imena.

Prema najnovijim informacijama, nekadašnji hrvatski izbornik Zlatko Dalić te iskusni stručnjak Branko Ivanković prema Bliskom istoku lete u srijedu, piše tportal.

#related-news_0

Očekuje se da će Dalić preuzeti vođenje A reprezentacije UAE-a, dok je za Ivankovića predviđena direktorska funkcija u tamošnjem nogometnom savezu, a prema ovim saznanjima nove funkcije vjerojatno bi preuzeli u srijedu ili najkasnije u četvrtak.

Zajedno s njima putuje i dio stručnog stožera, a službeni potpis ugovora i službena potvrda novog angažmana očekuju se najkasnije do četvrtka.