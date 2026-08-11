Rusi i Bjelorusi u neutralnom statusu na EP u Zagrebu

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xFilippoxTomasi by Guliver

Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu od 13. do 23. kolovoza, ali u neutralnom statusu.

Međunarodna gimnastička organizacija (FIG) ukinula je sve sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni, po pisanju njemačke novinske agencije dpa, biti u neutralnom statusu na Svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici, kojem je domaćin Njemačka, a taj stav dijeli i Hrvatska koja je od 13. ovog mjeseca domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Prvenstvo u Njemačkoj počinje dan poslije.