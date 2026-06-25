Preminuo ugledni novinar Sportskih novosti, Dražen Pinević (61)

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Sportske novosti

U Zagrebu je u četvrtak 25. lipnja nakon kraće i teške bolesti, u 62. godini, preminuo istaknuti novinar Sportskih novosti Dražen Pinević.

Pinević je bio jedan od stupova Sportskih novosti, vrhunski i višestruko nagrađivan novinar koji je matičnoj redakciji ostao vjeran cijelog, nažalost prekratkog, života.

Dražen Pinević rođen je 15. studenoga 1964. u Banjoj Luci. Sport mu je bio opsesija od mladosti, a novinarstvo ne samo zanimanje, već način života. Prve je novinarske radove počeo objavljivati još 1981., te je od početka u Sportskim novostima, u kojima je trajno zaposlen od veljače 1991., nakon što je diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Prošao je sve etape razvoja, od mladog novinara i reportera do urednika. Svestran, posve predan sportu kojeg nije samo pratio. On ga je i razumio, a sportaše i sportašice, trenere, cijenio, volio. Nema sporta koji nije pratio, o kojem nije izvješćivao. Od početaka koji se gotovo pa tradicionalno vežu uz utakmice trećih i četvrtih liga, nogometnih zona, pa do olimpijskih igara. Izvješćivao je s olimpijskih igara u Sydneyju 2000., Ateni 2004., Pekingu 2008., Londonu 2012., Rio de Janeiru 2016. i Parizu 2024.

Teško je navesti koji su sportovi bili njegova specijalnost. Atletika, streljaštvo, košarka, odbojka, nogomet, vaterpolo… ali posebno, prvo i najveće mjesto – rukomet. Njegova je istinska zasluga što je u višedesetljetnom praćenju rukometa značajno doprinio sadašnjem medijskom statusu rukometa kao jednog od naših najpraćenijih sportova. Iza nogometa – prvi. I to je njegova ostavština. Golema. Za vječnost.

Pindra je upravo u rukometnom svijetu bio i ostat će zauvijek cijenjen i uvažavan daleko izvan hrvatskih granica. Kroničar cijelog tog sporta, s tri desetljeća stalne nazočnosti na svim velikim rukometnim natjecanjima, kontinentalnim i globalnim. Pozivan i na neke gala-svečanosti od samih krovnih organizacija ovog sporta, EHF-a i IHF-a. Na svim rukometnim EP i SP u našoj zemlji, a nije ih bilo malo, dakako da je bio zadužen i za funkcioniranje press-službe.

Prije dva mjeseca dobio je nagradu Hrvatskog zbora sportskih novinara, nacionalne strukovne organizacije, za komentar godine.