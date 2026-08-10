Hrvatska zabranila ruskim gimnastičarima nastup na EP-u, odbijene im vize dva dana prije početka

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xFilippoxTomasi by Guliver

U Zagrebu u četvrtak počinje Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, koje će se u Areni održavati do 23. kolovoza.

Na natjecanju se očekuje više od 600 gimnastičara i gimnastičarki, no hrvatske vlasti nisu odobrile vize za devetero članova ruske reprezentacije. Među njima je i jedna od najvećih zvijezda ruske gimnastike, Angelina Meljnikova.

Vizu nisu dobile ni olimpijske pobjednice

Najpoznatije ime koje će izostati iz Zagreba je Angelina Meljnikova (26), trostruka svjetska prvakinja i olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. godine. Prema informacijama Ruskog gimnastičkog saveza, vizu nije dobila ni olimpijska pobjednica Viktorija Listunova.

Bez mogućnosti dolaska u Hrvatsku ostali su i Anja Kalmikova, Lejla Vasiljeva, Aleksej Usačev, Sergej Naidin, Jevgenij Kisel, trener Julij Kuksenkov te liječnik reprezentacije Sergej Gulevski.

O slučaju je izvijestio ruski portal RIA, koji odluku hrvatskih vlasti povezuje s ranijim ograničenjima prema ruskim sportašima. Prema njihovim navodima, odluka je izazvala nezadovoljstvo u Rusiji, posebno zato što su se nakon preporuka Međunarodnog olimpijskog odbora nadali poboljšanju uvjeta za nastup ruskih sportaša.

RIA ističe da su ruski gimnastičari i ranije mogli nastupati pod određenim uvjetima, zbog čega odluku o uskraćivanju viza za dio delegacije smatraju neočekivanom.

Ruski savez govori o “eliminaciji konkurencije”

Ruski gimnastički savez oglasio se priopćenjem u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog selektivnog izdavanja viza.

“Dva dana prije planiranog odlaska na Europsko prvenstvo u Zagreb, čelnicama ruske ženske reprezentacije, kao i nekim sportašima i stručnjacima iz muške reprezentacije, odbijene su vize za ulazak u Hrvatsku”, objavio je savez.

Dodali su da nisu dobili službene odluke o odbijanju viza te da takvu praksu smatraju “de facto eliminacijom jednog od glavnih konkurenata turnira”. Istaknuli su i da su pričuvne gimnastičarke i ostali članovi ruske reprezentacije dobili vize, dok dio vodstva ženske reprezentacije nije.

Ruski savez upozorava da takav pristup može utjecati na sportski dio natjecanja.

“Ova praksa stvara opasan presedan, u kojem administrativne odluke mogu izravno utjecati na sastav sudionika i tijek kvalifikacijskog procesa za Svjetsko prvenstvo. Savez smatra da to dovodi u pitanje jednake uvjete za sportaše iz svih nacionalnih saveza”, stoji u priopćenju.

Od ukupno 65 prijavljenih članova ruske delegacije, njih devetero nije dobilo vizu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zasad nije komentiralo slučaj.