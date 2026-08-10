Dinamo potvrdio odlazak napadača: ‘Kako zaboraviti 18 golova u sezoni?’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Iako je njegov novi klub Al Ahly još prije dva tjedna predstavio alžirskog napadača, Dinamo se danas i službeno oprostio od Monsefa Bakrara te mu potvrdio odlazak u redove najtrofejnijeg kluba na svijetu i aktualnog prvaka Egipta.

Zagrebački klub potvrdio je transfer uz poruku i potpuni citat objavljen na svojim službenim kanalima.

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“Mislili ste da smo zaboravili, ali kako zaboraviti 18 golova u sezoni? Sada je i službeno: Mounsef Bakrar od danas više nije igrač GNK Dinamo, a karijeru će nastaviti u redovima egipatskog Al Ahlyja. Želimo mu sreću u novoj sredini, puno uspjeha i mnoštvo golova. Dragi Baki, hvala ti na svemu!”

Posao je realiziran za tri milijuna eura fiksne odštete, uz mogućih dodatnih 500 tisuća eura kroz bonuse. Bakrar je u Maksimir stigao prošlog ljeta iz New York Cityja za milijun eura i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju dvostruke krune — u 42 nastupa u svim natjecanjima upisao je 18 pogodaka i sedam asistencija.