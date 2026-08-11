Dječak koji je prešao u Hajduk nakon slavlja gola na Rujevici napustio je Poljud

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Imago via Guliver

Mladi hrvatski nogometaš Toni Vuković napustio je Hajdukovu akademiju i ostvario inozemni transfer.

Daroviti 16-godišnji obrambeni igrač potpisao je dugoročni ugovor s talijanskim prvoligašem Torinom do 30. lipnja 2029. godine, gdje će se u početku priključiti omladinskom pogonu i graditi put prema seniorskom nogometu.

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Široj sportskoj javnosti Vuković je ostao zapamćen još prije pet godina, kada se kao 11-godišnjak našao u središtu regionalne nogometne drame. Tada je bio član omladinskog pogona Rijeke i sakupljač lopti na Jadranskom derbiju na Rujevici.

U dramatičnoj završnici utakmice, kada je Jan Mlakar u 98. minuti pogodio za pobjedu Hajduka 3:2, dječak nije mogao sakriti oduševljenje te je burno proslavio pogodak splitskog kluba. Snimka njegove reakcije brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala oštre reakcije dijela riječkih navijača. Zbog pritiska javnosti, roditelji su zatražili ispisnicu iz Rijeke, nakon čega je mladi stoper preselio u akademiju Hajduka.

Pet godina nakon događaja koji mu je obilježio rani nogometni put, Vuković otvara novo poglavlje u karijeri. Prelaskom u redove talijanskog prvoligaša napravio je važan iskorak, a u Torinu se od njega očekuje daljnji razvoj u jednoj od najjačih taktičkih liga Europe.