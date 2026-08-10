Legenda Hajduka o sukobu Livaje i Garcije: ‘Nema dileme tko je kriv’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Iskusni 67-godišnji stručnjak Mišo Krstičević otvorio je dušu prvi puta nakon iznenadnog i neobjašnjenog odlaska s pozicije šefa Hajdukove Akademije "Luka Kaliterna".

Nakon razlaza s Hajdukom, Krstičević se vratio u svoj matični Jadran Luka Ploče te ga senzacionalnom serijom rezultata uveo u viši rang natjecanja.

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U razgovoru za Sportske novosti, nekadašnji igrač i trener Bilih otvoreno je govorio o razlozima napuštanja Poljuda, ali se posebno dotaknuo goruće teme u i oko splitskog kluba — odnosa trenera Gonzala Garcije i prve zvijezde momčadi Marka Livaje.

Komentirajući situaciju oko sukoba kapetana i trenera, koja već dulje vrijeme puni medijske stupce, Krstičević je iznio jasan i beskompromisan stav, usmjerivši prst krivnje prema šefu stručnog stožera Gonzalu Garciji:

“Nije moj posao, ali kad tražite moje mišljenje, svidjelo se to nekima na Poljudu ili ne, ja bih to nazvao ‘slučaj Garcia’. Tu nema velike dileme, trener je taj koji mora složiti odnose unutar ekipe. Dakle, Garcia je morao riješiti taj problem. Još nešto, Hajduk je imao Livaju, Rebića, Almena i Šegu, znači na okupu četiri špice, najbolje u Hrvatskoj. Nije ih uklopio…”

Krstičević je i detaljno opisao kako je izgledao njegov naprasni odlazak s mjesta šefa omladinskog pogona, ističući da je otkaz dobio bez ikakvih argumenata:

“Bio sam iznenađen, u prvom redu jer Vučević kao sportski direktor nije mi ukazao niti jednu primjedbu. On mi je došao, rekao da predsjednik traži odlazak Vika Lalića i mene. Pitao sam ga za razlog, uzvratio je: ‘Ne znam’ i tu je priča bila gotova. Krivo mi je u odnosu na ponašanje predsjednika, nije to bilo korektno, trebao je objasniti motive… Ali to je njegov način. Otkaz mi je priopćio 29. siječnja, sporazumni raskid sam potpisao silom 12. ožujka, poslije 42 dana, jer sam se želio vratiti na klupu Jadrana.”

Bivši šef akademije osvrnuo se i na metodologiju rada s mladim kategorijama, naglasivši kako se Hajduk pod novim vodstvom udaljio od dokazane formule Tomislava Ivića:

“Nekoliko dana prije Nove godine razgovarao sam s Vučevićem i predsjednikom Nadzora Ljubom Pavasovićem Viskovićem, pozitivno su ocijenili moj rad. Ja sam svakodnevno bio na terenu, pratio sam preko četiri stotine treninga, stalno sam bio prisutan, pratio rad trenera. Eto, čak sam spavao na stadionu…”