Sigurdsson: Sada čekam maslinovo ulje. Nisam nikad bio u Slavoniji

Hrvatski rukometaši slavili su protiv Švicaraca 34:26 u prijateljskom ogledu u Zadru.

Prvo poluvrijeme je bilo napeto, ali onda su Sigurdsssonovi izabranici dodali gasa u drugom dijeli i nadigrali Švicarsku. Izbornik Dagur Sigurdsson prokomentirao je utakmicu:

“Švicarska je riskirala s igrom sedam na šest i to im je u prvom poluvremenu upalilo. Zato su i zaostajali samo gol razlike na odmoru. U drugom dijelu smo odigrali puno bolju obranu i na kraju smo sretni zbog pobjede, ali i podrške publike”, započeo je Islanđanin.

Već u subotu je na rasporedu novi okršaj istih suparnika.

“Nikada nisam bio u Slavoniji. U studenom smo igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu smo dobili, drugu izgubili. Sada želim da ovu drugu odigramo bolje”, poručio je Sigurdsson.

Sigurdsson je otkrio i priču izvan terena. Nedavno je s bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Ninčevićem sudjelovao u sadnji maslina u Zadru.

“Imam sreću da ovdje imam praktički svoju obitelj. Bio sam s njima i sadio masline. Bilo je lijepo, jako lijepo. Sad čekam da rode, čekam maslinovo ulje. To mi je bilo prvo takvo iskustvo i stvarno mi se svidjelo”, rekao je izbornik.

