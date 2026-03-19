Sigurdsson: Sada čekam maslinovo ulje. Nisam nikad bio u Slavoniji

Hrvatski rukometaši slavili su protiv Švicaraca 34:26 u prijateljskom ogledu u Zadru.
Prvo poluvrijeme je bilo napeto, ali onda su Sigurdsssonovi izabranici dodali gasa u drugom dijeli i nadigrali Švicarsku. Izbornik Dagur Sigurdsson prokomentirao je utakmicu:
“Švicarska je riskirala s igrom sedam na šest i to im je u prvom poluvremenu upalilo. Zato su i zaostajali samo gol razlike na odmoru. U drugom dijelu smo odigrali puno bolju obranu i na kraju smo sretni zbog pobjede, ali i podrške publike”, započeo je Islanđanin.
Već u subotu je na rasporedu novi okršaj istih suparnika.
“Nikada nisam bio u Slavoniji. U studenom smo igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu smo dobili, drugu izgubili. Sada želim da ovu drugu odigramo bolje”, poručio je Sigurdsson.
“Imam sreću da ovdje imam praktički svoju obitelj. Bio sam s njima i sadio masline. Bilo je lijepo, jako lijepo. Sad čekam da rode, čekam maslinovo ulje. To mi je bilo prvo takvo iskustvo i stvarno mi se svidjelo”, rekao je izbornik.
