Vujović o Sigurdssonu i reprezentaciji: Veliki uspjeh, ali bilo je tu dosta sreće

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Guliver

Veselin Vujović ponovno je otvoreno govorio o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, a njegovo viđenje posljednjih velikih uspjeha hrvatskog rukometa zasigurno se neće svima svidjeti.

Crnogorski stručnjak smatra da su posljednje dvije osvojene medalje Hrvatske na velikim natjecanjima velik uspjeh, ali ističe da je u njihovom osvajanju bilo i dosta sreće.

„Pale su dvije medalje u nizu na velikim natjecanjima i to je super stvar za hrvatski rukomet. Ja sam i inače uvijek na udaru javnosti jer uvijek kažem ono što mislim, pa se ne libim izgovoriti i ovo – to je bilo uz dosta veliku dozu sreće“, rekao je Vujović.

Posebno se osvrnuo na četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Mađarske, nakon kojeg je Hrvatska nastavila put prema srebrnoj medalji.

„Ono s Mađarima na zadnjem SP-u u četvrtfinalu bila je nevjerojatna sreća. Mađari su sami sebe pobijedili i zato je Hrvatska uzela medalju. Bilo je puno sreće pri ždrijebu i u svemu na zadnjem EP-u, a i sada ima sreću u ždrijebu za sljedeći SP“, smatra Vujović.

Ipak, unatoč kritikama, bivši trener Zagreba naglašava da se osvojene medalje Hrvatskoj nikako ne mogu osporiti.

„To je objektivno tako, no medalje im nitko ne može uzeti i osporiti. To je vrlo bitno, vidjet ćemo kako će biti dalje“, dodao je.

Pohvalio Sigurdssona

Vujović je pritom istaknuo i pozitivne stvari koje je u hrvatskoj reprezentaciji napravio izbornik Dagur Sigurdsson. Posebno mu se sviđa što je islandski stručnjak proširio bazu reprezentativaca i otvorio vrata igračima iz manjih hrvatskih klubova.

„Sigurdsson je proširio bazu igrača i to je velika stvar. Pozvao je iz nekih drugih manjih klubova i to je dobro za hrvatski rukomet. Sigurdsson je dobar, karakteran trener i našao je odličnu komunikaciju s igračima“, rekao je Vujović.

Vujović je i ranije znao vrlo otvoreno komentirati hrvatsku reprezentaciju. Nakon Europskog prvenstva početkom godine kritizirao je nedisciplinu i neodgovornost pojedinih mlađih igrača, ali je istodobno isticao kvalitetu hrvatske momčadi i rad Sigurdssona.

Crnogorski trener tako ni ovaj put nije odstupio od svog prepoznatljivog stila – pohvalio je Hrvatsku za rezultate, ali istodobno upozorio da se uspjesi ne mogu promatrati bez konteksta i faktora sreće.