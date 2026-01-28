Glavaš: Danska ili Njemačka, svejedno nam je!

Podijeli :

Kolektiff via HRS

Glavaš je s puno samopouzdanja najavio polufinale Europskog prvenstva.

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Mađari su bili bolja momčad u prvom poluvremenu te su sve do polovice drugog poluvremena bili u vodstvu. Promjenom obrane Hrvatska je uspjela doći do preokreta i pobjede za plasman u polufinale u kojem će hrvatskim rukometašima suparnik biti Njemačka ili Danska.

Nakon utakmice, izjavu za RTL dao je Filip Glavaš:

“Nije lijepa utakmica bila, bilo je nervoze, uvijek su utakmice za polufinale teške. Ali opet smo dokazali da smo obitelj, da imamo karakter i da smo na vrhu. Presudila je ekipa, vjera u nas, bio je pritisak, ali vjerovali smo. Nakon lošijeg prvog poluvremena, skupili smo glave i evo zasluženo pobijedili. Danska ili Njemačka, svejedno nam je”, poručio je.

Hrvatska će polufinalnu utakmicu igrati u petak.