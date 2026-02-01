David Mandić: Nakon svega što su nam radili pokazali smo tko smo, kapa dolje suigračima i svima u stožeru

Podijeli :

Hrvatski rukometni reprezentativci su emotivnim izjavama opisala što su sve proživjeli u ovoj utakmici, ali i na turniru.

David Mandić je istaknuo kako je preponosan na “ratničku ekipu”.

“Nakon svih prepreka, nakon svih ozljeda mi smo se skupili i osvojili treće mjesto. To je stvarno nešto neopisivo. Kapa dolje, svim mojim suigračima i svima u stožeru. Bila je to velika utakmica, ponosni smo,” kazao je.

Filip Glavaš prošao je pravi emocionalni rollercoaster u završnici utakmice, ali je na kraju postigao pogodak odluke. Kako je to promašiti, pa onda zabiti odlučujući gol?

“To je naše zajedništvo – ono nas uvijek vrati. Ja vjerujem u njih, oni vjeruju u mene i to je jednostavno tako. Ovo je veliki uspjeh i jako smo sretni na kraju cijele priče.”

Marko Mamić svrstao se uz bok Šušnji, a nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo.

“Nabrijali smo se. Protiv Njemačke nam je malo pala energija, skupilo se svega na ovom turniru, ali mislim da smo ovom utakmicom pokazali tko smo i što možemo. Ostaje možda mala žal što polufinale nismo odigrali na ovoj razini, ali danas je sve bilo – top. Razlika je mogla biti i veća da smo u završnici imali bolji izbor šuta, no dobro, ne možeš sve. Na kraju – bronca. Treća zaredom? Sad ćemo prvo malo odmoriti, posebno ja u Bundesligi“, našalio se Mamić.

Luka Klarica bio je česta meta Islanđana, ali pokušaji provokacije nisu urodili plodom.

„Pokušavali su me tući, a kad me udare kažu da plačem, ali to je njihov problem. Nisam se dao isprovocirati. Kao momčad reagirali smo na najbolji mogući način. Digli su se u presing i to smo izdržali – nisu nas izbacili iz ritma. Motivacija je bila sjajna, turnir fantastičan. Šteta za polufinale, ali pokazali smo da smo u samom vrhu.”

Veron Načinović odigrao je veliku utakmicu i dao važan doprinos u borbi za broncu.

“Start mi je bio težak, ali hvala momčadi koja mi je dala snagu da se vratim. Svaka čast svima na načinu na koji smo se borili i koliko smo dali za ovu medalju – na to trebamo biti ponosni. Nije se bilo lako motivirati nakon poraza u polufinalu, ali smo se digli. Odluka je bila jasna: idemo kući s broncom – i to je to.”