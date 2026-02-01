Najpoznatiji rukometni stručnjak rekao da će Hrvati razočarati, sad im se naklonio

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33.

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.).

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova, Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Matej Mandić je na koncu imao osam obrana. Kod Islanda najefikasnij ije bio Ingi Omar Magnusson sa 12 golova, pri čemu 10 iz sedmeraca. Gisli Kristjansson je dodao šest golova.ž

POVEZANO ‘Rukometni Romano’ Hrvatsku je vidio kao razočaranje turnira, a sada EHF-u zamjera izostanak Hrvata Hrvatska do bronce, Sigurdssonu kapa dolje!

Nakon utakmice oglasio se Rasmus Boysen, najpoznatiji rukometni analitičar na svijetu.

Na društvenim mrežama objavio je kratku, ali snažnu poruku: “Golema, velika izvedba Hrvatske na ovom prvenstvu. Poštovanje i čestitke!”

Ova pohvala posebno znači jer je Boysen pred Europsko prvenstvo prognozirao da bi Hrvatska mogla biti razočaranje turnira.