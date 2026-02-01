FOTO / David Mandić dao je sve za Hrvatsku: Pogledajte kako je izgledao tijekom susreta s Islandom

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobjedom protiv Islanda 34:33 u utakmici za treće mjesto.
Izabranici Dagura Sigurdssona tako su stigli do druge uzastopne medalje, nakon srebra na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu.
Posebno se istaknulo lijevo krilo David Mandić, koji je tijekom cijelog turnira pokazivao veliku borbenost.
U dvoboju za broncu doslovno je krvario za dres nakon snažnog udarca u lice u 48. minuti, zbog čega je igra nakratko prekinuta.
Mandić je i ranije na prvenstvu, protiv Njemačke, pretrpio ozljedu, no unatoč bolovima nastavio je igrati i još jednom pokazao koliko mu znači hrvatski dres.
