Oštar istup bivšeg reprezentativca: ‘Červar mi je lagao u lice, ne bih ga pozdravio da ga sretnem na ulici’

Renato Sulić (46), jedan od najboljih hrvatskih pivota, tijekom karijere igrao je za Metković, Zagreb, Agram Medveščak, Veszprem, Celje, Wislu Plock i matični Zamet. S reprezentacijom je osvojio svjetsko zlato 2003. u Portugalu.

Nakon OI u Pekingu 2008. oprostio se od reprezentacije, sve do 2017., kada ga je uoči Eura u Hrvatskoj nazvao tadašnji izbornik Lino Červar. Kako tvrdi Sulić, Červar ga je zamolio da se vrati, on je pristao, ali poziv nikad nije stigao.

“To je tema o kojoj prvi put pričam nakon osam godina. Tada sam se osjećao umorno od svega i nisam htio pričati, nisam imao želje ni volje. Praktički sam se 2008. oprostio od reprezentacije, nakon Olimpijskih igara u Pekingu. Pokušao sam se vratiti 2010. godine, tad je bila situacija vezana uz moju ozljedu, uz trombozu. Htio sam ići na svoju odgovornost, ali oni to nisu htjeli prihvatiti”, rekao je Sulić za Net.hr.

Slavko Goluža bio je izbornik tada:

“Nisam otišao na veliko natjecanje i tu sam završio svoju priču s reprezentacijom, ukratko. I onda se događa ta 2017. Nakon dugo godina srećem se s izbornikom, Linom. Nismo se sve te godine maltene ni vidjeli.

Sreli smo se u dvorani u Veszprému. On je bio trener Metalurga, igrali smo SEHA ligu. Zamolio me da popijemo kavu sljedeće jutro i tu kreće cijela priča. Zamolio me da se vratim u reprezentaciju.”

Sulić je nastavio:

“Pristao sam na to, dapače. Imao sam motiv, igrao sam odlično u Veszprému, a i djeca su bila tu: najstarija kći i blizanci. Rekao sam: ‘Ajde, odigrat ću to. Igram super.’ Sve je bilo dogovoreno. Lino je inzistirao da se vratim u reprezentaciju Hrvatske, rekao mi je da mu idealno odgovaram za sustav koji želi igrati.

Francuzi, trebamo igrati duboko, čvrsto i jako. Ajmo ih jednom skinuti, igramo doma i to. Europsko zlato je jedino što je nedostajalo našoj generaciji. Nakon toga smo se sreli i u Zagrebu, sve je bilo potvrđeno. Novinari su me praktički zvali cijelo ljeto, sve se znalo.”

Kad je u listopadu 2017. objavljen popis za pripreme, Sulićevo ime se nije našlo na njemu. Umjesto njega, Červar je za poziciju pivota odabrao Igora Vorija i Tina Kontreca.

“Izašao je popis i mene na popisu nije bilo. Do danas službeno ne znam zašto. U ovih osam godina, Lino se nije udostojio poslati poruku ili me nazvati da mi kaže zašto. On je izbornik, prihvatio bih sve što kaže. Da mi je samo rekao ‘Gledaj, to je moja odluka’, to bi bilo u redu.

Ali u toj nekoj našoj priči o ‘obitelji’, u tom nekom našem odnosu… Ništa. Razočarao me je, kako me ne bi razočarao. Stojim iza ovog, ovo je istina od A do Ž, stojim iza ovog milijun posto. Ovo je priča koja je nakon osam godina izašla. Nakon svega što smo prošli zajedno, to mi je napravio. Bilo bi korektno da mi je bar poslao poruku”, rekao je Sulić, a onda odgovorio na pitanje bi li pozdravio Červara da ga danas sretne:

“Ne bih ga pozdravio. Nema potrebe da ja i on pričamo. O čemu da pričamo? Ako ti je netko doslovno lagao u lice, a predstavlja se kao velika obitelj, ne znam o čemu bismo razgovarali.”