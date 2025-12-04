Hrvatska upisala prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u rukometu

Podijeli :

xHenkxSeppenx via Guliver Image

Hrvatske rukometašice startale su pobjedom u utješnom Predsjedničkom kupu na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj i Njemačkoj, svladale su Iran s 38:9 (21:3).

Ogromna razlika u kvaliteti bila je očita od prve sekunde ovog dvoboja. Iranke su prvi pogodak postigle u 16. minuti, a dotad ih je Hrvatska na svom kontu imala već jedanaest. Na odmor se otišlo uz velikih 21:3 za Hrvatsku i cijela utakmica je vrlo brzo dobila prizvuk neobaveznog nadmetanja dvije posve različite ekipe.

Katja Vuković je s devet pogodaka bila najbolja u hrvatskim redovima. Ana Malec je postigla pet, Tina Barišić četiri, dok su po tri gola u ovo slavlje ugradile Lara Burić, Lana Jurina, Sara Senvald i Tena Petika. Na drugoj strani četiri gola je dala Mozhgan Ghahremani.

U subotu će Hrvatska igrat protiv Urugvaja s početkom u 11 sati, dok u trećem kolu igra protiv Paragvaja u ponedjeljak. U slučaju da Hrvatice osvoje prvo mjesto u svojoj skupini igrat će na samom kraju prvenstva za 25. poziciju.