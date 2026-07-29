Varvodić otkrio svoje prve poteze na poziciji predsjednika HOO-a

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Bozo Radic CROPIX via Guliver

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg dr. Josip Varvodić, na tu dužnost dolazi s mjesta aktualnog predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem se čelu nalazi od 2022. godine.

“Očekivao sam pobjedu. Kada sam krenuo u utrku, postojala je želja, ali i nesigurnost”, kazao je Josip Varvodić na svojoj prvoj konferenciji za medije nakon pobjede na izborima za novog čelnika HOO-a.

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“S vremenom je kampanja rasla, broj ljudi se povećavao. Osjetio sam da postoji želja da se nešto napravi. Danas sam došao poprilično siguran, a tako je na kraju i ispalo”, dodao je.

Varvodić je naglasio kako su sportski djelatnici i savezi jasno dali do znanja što očekuju od novog vodstva:

“Ljudi žele transparentan način upravljanja i dosljednost. Žele novu energiju nekoga tko je relativno nova figura — nekoga za koga vjeruju da će napraviti potrebne promjene. Vjerujem da ćemo to povjerenje i opravdati.”

Osvrnuo se i na prve korake koje planira poduzeti na čelu krovne hrvatske sportske organizacije:

“Što se tiče prvih poteza, dat ćemo ciljane uloge Vijeću i uredima. Sastat ćemo se sa savezima, uspostaviti transparentne kriterije upravljanja i raspodjele novca, dogovoriti se kako, kome i što dodjeljujemo te o svemu redovito obavještavati javnost”, zaključio je novi predsjednik HOO-a.