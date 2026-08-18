Talijanski stručnjak stiže u Bilićev stožer: Manciniju osmislio 4380 akcija iz prekida

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatska je na posljednjem Mundijalu imala velikih problema upravo u obrani prekida. Bilić je stoga odlučio potražiti specijalista koji bi tom segmentu igre posvetio posebnu pažnju.

Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro bi mogla dobiti specijalista za prekide. Kako neslužbeno doznaju 24sata, Slaven Bilić želi u svoj stožer dovesti Talijana Giannija Vija (73), stručnjaka koji je upravo prekide pretvorio u svoju specijalnost.

Vio je zanimljiva nogometna priča. Bio je bankar i veliki zaljubljenik u nogomet, a dok je vodio četvrtoligaša Quinto di Treviso, počeo se intenzivno baviti prekidima. Svoja je saznanja kasnije objedinio u knjizi „Dodatnih 30 posto“.

„Sve što ću reći jest da morate detaljno analizirati svakog svojeg igrača i naći mu specifičnu zadaću tijekom prekida. Najvažniji je tajming“, rekao je Vio.

Njegov rad 2005. godine privukao je pozornost Waltera Zenge, tadašnjeg trenera Crvene zvezde. Kada je Zenga preuzeo Cataniju, inzistirao je da mu Vio bude u stožeru.

Problem je bio što se Talijan nije želio odreći sigurnog posla u banci. Zato je dogovoreno da avionom dolazi u klub četvrtkom i ostaje do nedjelje.

Rezultati su bili impresivni. Catania je postigla 44 gola i izborila ostanak u ligi, a čak 17 pogodaka stiglo je iz prekida.

Manciniju osmislio 4380 akcija

Vio je potom privukao pažnju Roberta Mancinija, koji ga je angažirao u reprezentaciji Italije. Za njega je osmislio čak 4380 različitih akcija iz prekida, a Italija je 2021. godine osvojila Europsko prvenstvo.

Talijanski stručnjak nakon toga radio je u Tottenhamu, gdje je surađivao s Antonijem Conteom, te u Watfordu. Posljednji angažman imao je u reprezentaciji SAD-a, s kojom je nastupio na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je na posljednjem Mundijalu imala velikih problema upravo u obrani prekida. Bilić je stoga odlučio potražiti specijalista koji bi tom segmentu igre posvetio posebnu pažnju.

Ako se dogovor realizira, Gianni Vio mogao bi postati novo oružje hrvatske reprezentacije – čovjek zadužen za onih nekoliko centimetara, sekundi i detalja koji često odlučuju utakmice – prenose 24 sata.