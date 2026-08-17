Ibrahimović, Figo i Čeferin stižu u Split! Počinje velika završnica Sportskih igara mladih, gledajte na SK

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Karlo Šutalo

Split ponovno postaje središte dječjeg sporta, zajedništva i mladosti. Od danas pa sve do 22. kolovoza u gradu pod Marjanom održava se Velika međunarodna završnica jubilarne, 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih (SIM). Čak 1.224 natjecatelja iz šest zemalja odmjerit će snage u deset sportskih disciplina.

Ova velika sportska manifestacija okuplja pobjednike državnih završnica iz pet zemalja članica Igara — Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije — te posebne goste, djecu iz Ukrajine.

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Hrvatske boje u borbi za medalje u Splitu branit će brojni talentirani mladi sportaši i ekipe:

Mali nogomet: MNK Futsal Pula (M) i Arena Pula (Ž) u Coca-Cola Cupu, dok na Tommy turniru nastupa NK Zadarnova (Zadar).

Košarka (3×3 Sprite Cup): Borik Bjelovar i Međimurje (M), Six Seven Dugopolje i Šibenik (Ž).

Odbojka & Odbojka na pijesku: Retfala Osijek (M) i Senfovi Zagreb (Ž) u GEN-I cupu; u odbojci na pijesku nastupaju parovi Dino & Petar (Split) i Tuljani (Osijek) u muškoj te Mile (Pula) i Keri (Osijek) u ženskoj konkurenciji.

Rukomet (HEP turnir): RK Ardiaei Dubrovnik (M) i ŽRK Metković (Ž).

Stolni tenis (Kinder Joy turnir): Andrej Tomić, Marko Kardum, David Los i Dino Ljubić Lambaša u muškoj; Jana Grđan, Antonija Lukić, Ema Brodarić i Lota Livić u ženskoj konkurenciji.

Tenis: Mijo Markovica i Ivan Pavao Jurić (M), Lena Fonai i Sara Hosjak (Ž).

Šah (Wiener osiguranje turnir): Alan Katušić, Viktor Gašparec, Tin Biti i Luka Martinović (M); Petra Vidić, Ema Ljubić Poljak, Ines Košar i Matea Račević (Ž).

Telemach Dan sporta (Utrka na 60 m): Tom Kotenko, Josip Juroš, Tin Kalšan, Lovro Popijač, Juro Marković i Patrik Buntak (M); Mia Šinjori, Franka Gamoš, Sara Žarak, Franka Sokač, Sara Sunjski i Maša Nekić (Ž).

Graničar (mješovita konkurencija): Pume (Varaždin) i Vatreni topovi (Prelog).

Službeni raspored natjecanja i satnice dostupni su na službenim stranicama Igara.

All-Star program i dolazak svjetskih sportskih legenda

Vrhunac proslave 30. obljetnice zakazan je za 20. i 21. kolovoza, kada Split očekuje bogat sportsko-zabavni spektakl.

U četvrtak, 20. kolovoza, na Rivi će se održati šahovska simultanka s velemajstorima Mariyom Muzychuk i Nigelom Shortom te finalni okršaji 3×3 Sprite Cupa. Program na Rivi završava u 21 sat svečanim gašenjem plamena Igara uz spektakl dronovima, glazbeno-scenski nastup i koncert grupe Crvena jabuka kao dar gradu Splitu i svim sudionicima.

Petak, 21. kolovoza, donosi svečanu ceremoniju u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje će novi ambasadori Igara postati Goran Ivanišević, Ana Ivanović te Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije.

Na Prokurativama slijedi ekološko-edukativni kviz „Postani Zeleni SIM ambasador” pod vodstvom Deana Kotige, organiziran u sklopu dugogodišnjeg projekta „Zero Waste — Budi dio igre — Čuvajmo naš planet”.

Kao kruna trodesetljetnog rada i promocije sporta, na Prokurativama će se odigrati i revijalna All-Star nogometna utakmica u kojoj će snage odmjeriti sudionici Igara i tim svjetskih sportskih velikan.

U Split stiže impozantna lista gostiju predvođena Zlatanom Ibrahimovićem, Aleksandrom Čeferinom, Luisom Figom, Nasserom Al-Khelaifijem, Slavenom Bilićem, Predragom Mijatovićem, Nemanjom Vidićem, Šimom Vrsaljkom, Darijom Srnom, Željkom Obradovićem, Goranom Dragićem, Dinom Rađom, Nikolom Karabatićem i mnogim drugima.

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