Hrvat zvijezda Vikinga: Imamo fantastičan mentalitet, a u Zagrebu je bio užitak igrati

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Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Pokazali smo da možemo igrati protiv fantastične momčadi. Znamo da možemo bolje i moramo bolje ako želimo proći. Vidjeli smo dvije ofenzivne momčadi i u uzvratu nas čeka otvoreni boj.

Zlatko Tripić je poentirao za izjednačenje. I kapetan Vikinga bio je sretan.

– Imamo zaista fantastičan mentalitet i zabili smo krasne golove nakon lošeg starta. Dobro smo se branili u nastavku. Bila je to vrlo zabavna utakmica. Znao sam da je moj gol važan i sretan sam zbog toga. Bio je to vrlo intenzivni dvoboj, veselimo se uzvratu. Igramo kod kuće za mjesto u Ligi prvaka i bit će to povijesna utakmica. Atmosfera u Zagrebu je bila fantastična, bio je užitak igrati u Zagrebu. Moram pohvaliti i Falchenera koji je napravio veliku pogrešku uoči njihovog drugog gola, ali nakon toga bio je sjajan. Pokazali smo da možemo igrati protiv fantastične momčadi. Znamo da možemo bolje i moramo bolje ako želimo proći. Vidjeli smo dvije ofenzivne momčadi i u uzvratu nas čeka otvoreni boj.