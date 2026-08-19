Trener Vikinga: Dinamo je favorit u uzvratu za ulazak u Ligu prvaka

Norveški trener posebno je istaknuo iskustvo koje je njegova mlada momčad stekla na Maksimiru:

“Za nas su ovakve utakmice veliko iskustvo, prvi put smo igrali u ovoj fazi natjecanja, pa još protiv jakog Dinama. Bila je ovo taktički i fizički jako zahtjevna utakmica, koja nam je pokazala puno dobrih stvari. Mi smo mlada momčad, puno učimo u ovakvim utakmicama. Stekli smo protiv Dinama veliko iskustvo. Prvi put se nalazimo u ovoj fazi. Generalno jako učimo u ovim utakmicama, mladi smo.”

Jensen je uoči uzvrata dio pritiska prebacio na hrvatskog prvaka, naglasivši Dinamovo iskustvo u europskim kvalifikacijama.

“Činjenica je da smo sada na 90 minuta od Lige prvaka, sanjamo taj plasman u elitu, sve je još 50-50 %. Moramo biti i na našem terenu na visokoj razini. Opet, Dinamo je specijalist za ovakve kvalifikacije, svjesni smo toga. Otvoreno je, ali Dinamo ima tradiciju i veći pritisak nego mi, tako da bih rekao da su oni favoriti u uzvratu. Sigurno ćemo pružiti veliku borbu.”