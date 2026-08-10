Hrvatska promijenila kontroverznu odluku: Dvije ruske gimnastičarke ipak su dobile vizu

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xFilippoxTomasi by Guliver

Hrvatske vlasti promijenile su prvotnu odluku i odobrile vizu ruskoj gimnastičarki Angelini Meljnikovoj, koja će tako moći nastupiti na predstojećem Europskom prvenstvu u Zagrebu.

Ipak, druga olimpijska pobjednica, Viktorija Listunova, nije dobila dozvolu za ulazak u Hrvatsku te će propustiti ovo veliko natjecanje.

Hrvatska zabranila ruskim gimnastičarima nastup na EP-u, odbijene im vize dva dana prije početka

Prema priopćenju Gimnastičkog saveza Rusije, hrvatska strana ponovno je razmotrila zahtjeve i izdala vize za četvero od devet članova ruske delegacije kojima je prethodno bio odbijen ulazak u zemlju.

Vize su dobile Angelina Meljnikova i Ana Kalmikova, koje se nalaze u glavnom sastavu ženske reprezentacije, kao i rezervni natjecatelji Lejla Vasiljeva i Aleksej Usačov. Meljnikova i Kalmikova trebale bi doputovati u Zagreb i priključiti se reprezentaciji, dok će Usačov u Hrvatsku krenuti s muškom selekcijom krajem tjedna.

Ženski dio Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici na rasporedu je od 13. do 16. kolovoza, dok će se muškarci natjecati od 19. do 23. kolovoza.

Posebnu pozornost privukao je slučaj Meljnikove, jedne od najpoznatijih ruskih gimnastičarki. Olimpijska pobjednica iz Tokija prvotno je ostala bez vize, zbog čega se činilo da će morati propustiti prvenstvo za koje se dugo pripremala. Nakon nove odluke hrvatskih vlasti morat će u vrlo kratkom roku ponovno promijeniti planove i otputovati u Zagreb.

“Hrvatska strana preispitala je prethodnu odluku o odbijanju izdavanja viza za četvero od devet članova ruske reprezentacije u sportskoj gimnastici”, navedeno je u priopćenju ruskog saveza.

Prvi potpredsjednik Gimnastičkog saveza Rusije Vasilij Titov izjavio je da je rješavanje problema bilo komplicirano te da je zahtijevalo angažman više institucija, uključujući rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Međutim, problem nije u potpunosti riješen. Bez viza su ostali Viktorija Listunova, Sergej Najdin i Jevgenij Kiselj, kao i trener Julij Kuksenkov te liječnik Sergej Gulevski.

Najviše pozornosti privlači upravo izostanak Listunove. Ova 21-godišnja gimnastičarka također je olimpijska pobjednica i očekivala je povratak na velika međunarodna natjecanja, no na njega će morati još pričekati.

Prvotna odluka da se vize uskrate većem broju članova ruske delegacije izazvala je brojne reakcije. Prema pisanju ruskog Sport Expressa, sedmorici gimnastičara, jednom treneru i jednom liječniku u prvom navratu nije bio dopušten ulazak u Hrvatsku. Situacija se promijenila nakon dodatnih razgovora i intervencija, pa je četvero sportaša naknadno dobilo potrebnu dokumentaciju.

Europsko prvenstvo u Zagrebu ima dodatno značenje budući da predstavlja dio kvalifikacijskog procesa za Svjetsko prvenstvo, koje će se od 17. do 25. listopada 2026. godine održati u Rotterdamu. Svjetska smotra ujedno je i važna etapa na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.