EP u plivanju: Filip Mujan u polufinalu na 200 m prsno

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via Guliver

Polufinalne utrke na 200 m prsno za plivače na rasporedu su u večernjem dijelu programa, a Filip Mujan će plivati u prvoj skupini, čiji je start predviđen u 19.04 sati

Hrvatski 23-godišnji plivački reprezentativac Filip Mujan imao je 17. vrijeme kvalifikacija (2:11.45 minuta) u disciplini 200 m prsno, što mu je bilo dovoljno za plasman u polufinale na Europskom prvenstvu u Parizu.

Član splitskog Mornara bio je za 22 stotinke sporiji od svog osobnog i hrvatskog rekorda, a u polufinale je ušao kao posljednji, zaostavši za najbržim, Rusom Kirilom Prigodom za 2.12 sekundi. S obzirom na to da su trojica ruskih predstavnika bili među 16 najbržih, a samo dvojica mogu nastupiti u polufinalu, otpao je Danjil Piseckij koji je bio šesti u kvalifikacijama. Tako se otvorilo mjesto u polufinalu koje je zauzeo hrvatski rekorder.

Polufinalne utrke na 200 m prsno za plivače na rasporedu su u večernjem dijelu programa, a Filip Mujan će plivati u prvoj skupini, čiji je start predviđen u 19.04 sati.

Nijedan od trojice hrvatskih plivača koji su u srijedu nastupili u disciplini 100 m leptir nije uspio izboriti plasman u polufinale, a najbolji rezultat ostvario je Vili Sivec koji je imao 28. vrijeme (52.40 sekundi) kvalifikacija.

Maro Miknić osvojio 30. mjesto (52.66), a Luka Kmetić je završio na 61. poziciji (55.61) u konkurenciji 66 plivača.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama imao je Švicarac Noe Ponti (50.47), a za plasman u polufinale bilo je potrebno plivati malo iznad 52 sekunde. Kao posljednji je u polufinale ušao Rumunj Vlad-Stefan Mihalache (52.07).

U srijedu je u večernjem dijelu programa na rasporedu finale plivača na 100 m slobodno, u kojem će nastupiti 22-godišnji Jere Hribar. On je u kvalifikacijama postavio novi hrvatski rekord (47.80) popravivši svoj prijašnji najbolji rezultat za 13 stotinki, a potom je u polufinalu imao osmi rezultat (48.04) pa će plivati u osmoj stazi u finalu.

Glavni favorit za zato je europski rekorder David Popovici, a Rumunj je bio jedini koji je u polufinalu zadanu dionicu svladao za manje od 47 sekundi (46.72).

Start utrke na 100 m slobodno predviđen je za 18.52 sati.