Propali plan za FIFA-u i Infantina; evo kakve veze imaju FBI i panika u Chelseaju s iznenađujućom prodajom Lakersa!

Podijeli :

Eleonor Hoad via Guliver

U razmaku od samo dva tjedna, moćni američki investitor Joshua Kushner ekspresno se oporavio od blokiranih pregovora u Zürichu i postao ključni igrač najveće transakcije u povijesti profesionalnog sporta. Kako što je poznato, o čemu je Sport Klub pisao, u suradnji s bivšim izvršnim direktorom Disneyja Bobom Igerom, preuzeo je kontrolni paket Los Angeles Lakersa za vrtoglavih 12,5 milijardi dolara.

Svega nekoliko tjedana ranije, Joshua Kushner, inače brat Jareda Kushnera – zeta Donalda Trumpa – pokušao je sa svojim fondom Thrive Eternal izvesti presedan u globalnom nogometu. Nakon što je njegov holding već kupio udio u bejzbolskoj momčadi San Francisco Giants, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino bio je spreman prodati petinu nove komercijalne podružnice Kushnerovom konzorciju, koji bi zatim upravljao unosnim televizijskim i sponzorskim pravima za nadolazeća Svjetska prvenstva. No pokušaj uvođenja modela privatnog kapitala u komercijalno srce FIFA-ina poslovanja očekivano je naišao na žestok otpor.

Kako se doznaje UEFA je predvodila pobunu zaprijetivši bojkotom Svjetskog prvenstva, a ubrzo su je podržali CONCACAF i azijski savezi. Pritisak je postao prevelik pa je Infantino povukao prijedlog kako bi izbjegao raskol i sačuvao svoju poziciju.

U nogometnom sustavu, geopolitika i interesna ravnoteža lokalnih saveza ovaj put pokazali su se jačima od ponuđenih milijardi. Kushner i Iger, koji su inicijalno planirali preuzeti ekspanzijsku NBA momčad u Las Vegasu, shvatili su poruku i brzo preusmjerili kapital u najprestižniji američki košarkaški proizvod – LA Lakerse.

Spas od istrage FBI-a

Za razliku od FIFA-e, NBA liga funkcionira kao zatvoreni korporativni sustav koji ne pati od ideoloških rasprava. Dok god novi vlasnici jamče likvidnost, tranzicija teče bez zastoja. No stvarni razlog zašto su Lakersi tako naglo promijenili vlasnika leži u ozbiljnim problemima prodavatelja, milijardera Marka Waltera.

Walter je kontrolni paket Lakersa kupio prije nepunih godinu dana, a vrijednost kluba je tada procijenjena na 10 milijardi dolara. Njegova odluka da ekspresno prereže veze s NBA ligom ostavila je sportske krugove u šoku. Kako prenosi Front Office Sports, iz krugova ostalih vlasnika klubova prodaja je opisana kao “bizarna”, a jedan bivši guverner lige postavio je ključno pitanje: „Zašto biste prodali klub unutar godinu dana, i to bez javne dražbe? Pogotovo elitnu imovinu poput Lakersa.“

Odgovor leži u pravosudnom kaosu. Savezni tužitelji s Manhattana i američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) vode paralelne istrage jer su dvije osiguravajuće kuće pod Walterovom kontrolom navodno tajno preusmjerile 16 milijardi dolara kredita u njegove druge poslove. Prema pisanju Yahoo Sportsa, srž slučaja svodi se na neprijavljene “transakcije povezanih strana”, gdje su Walterove tvrtke poslovale međusobno mimo strogih regulatornih pravila. Iako istraga još uvijek ne predstavlja formalni dokaz krivnje i do sada nije bilo uhićenja, situacija je kulminirala ulaskom FBI-a, pretraživanjem Walterovog privatnog aviona i zapljenom njegovog mobitela i laptopa na pisti.

Kako otkriva Wall Street Journal, državni regulator u Delawareu dao mu je rok do kraja 2026. godine da rasproda ili restrukturira te sporne investicije. Suočen s tom naredbom, Walter je Lakerse iskoristio za brzo gašenje požara. Tom je preprodajom, dogovorenom u samo tri dana, oslobodio imovinu koju je založio kao kolateral, ostvario 2,5 milijardi dolara čiste dobiti u samo 10 mjeseci i osigurao ključnu likvidnost za obranu pred sudom. Unatoč izlasku iz Lakersa, u Walterovom vlasništvu i dalje ostaju LA Dodgersi, WNBA ekipa Sparks i Profesionalna ženska hokejaška liga.

Što sve ovo s Lakersima znači za Chelsea FC?

Ova istraga ozbiljno je zatresla i londonski Chelsea, u kojem je Walter, donedavni vlasnik Lakersa, prisutan kao investitor preko holdinga TWG Global. Iako je engleski klub operativno zaštićen jer Walter na Stamford Bridgeu funkcionira isključivo kao tihi partner bez prava glasa, kriza likvidnosti uzima danak. Prema saznanjima Wall Street Journala, Walter je već izrazio interes za prodaju svog manjinskog udjela u Chelseaju. Paralelno s tim, Bloomberg izvještava da TWG Global ubrzano pokušava prikupiti novac od novih investitora kako bi otplatio sporne kredite. Situacija s Chelseajem mogla bi dodatno eskalirati jedino ako sud u New Yorku donese formalnu osuđujuću presudu, nakon čega bi ga pravila Premier lige o ugledu vlasnika prisilila na potpuni izlazak iz kluba.

Preuzimanjem Lakersa 41-godišnji Kushner i njegov poslovni partner Bob Iger ne preuzimaju samo slavni brend, već roster usred velike tranzicije. LeBron James nedavno je iskoristio status slobodnog igrača i potpisao za Philadelphia 76erse, a odlazak središnje figure ostavio je ogromnu prazninu, ali i otvorio prostor pod salary capom za preslagivanje momčadi.

Ogromna su očekivanja sad od 27-godišnjeg Slovenca Luke Dončića kao najveće zvijezde kluba. Pred novom upravom je jasan zadatak: iskoristiti oslobođeni financijski prostor, okružiti Dončića vrhunskim igračima i dokazati da Lakersi mogu pobjeđivati u eri bez LeBrona Jamesa. Odlaskom Jamesa, napad Lakersa doživjet će potpunu transformaciju. S obzirom na to da je franšiza plaćena 12,5 milijardi dolara, vremena za višegodišnje procese uigravanja nema.

Službene reakcije i očekivanja

Službeni narativ oko preuzimanja očekivano je umotan u PR celofan. Kushner i Iger u zajedničkom su priopćenju odigrali na kartu poštovanja prema povijesti, poručivši tek da su „počašćeni prilikom da postanu čuvari jedne od najlegendarnijih sportskih franšiza na svijetu.“

Klupska legenda, Magic Johnson, javno je pozdravio njihov dolazak u klub, ali je pritom vrlo precizno definirao jedino mjerilo uspjeha u Los Angelesu: „Obojica vole košarku i mislim da će nas odvesti u pravom smjeru. Donijet će sve potrebne resurse i pobrinuti se da donesu naslov navijačima.“

I dok legende i navijači razmišljaju o trofejima, poslovni analitičari vide hladnu pragmatičnost ovog posla. „Kushnerova kupnja Lakersa služi mu kao način da brzo ostavi kontroverzu s FIFA-om iza sebe i gotovo okrene novu stranicu u sportskom sektoru”, rekao je za CNN Mark Conrad, profesor prava i etike na Gabelli School of Business Sveučilišta Fordham. Prema njegovu mišljenju, ova je transakcija Kushnera učinila mnogo vidljivijim igračem u svijetu sportskog biznisa.

Konačni ishod ove transakcije zapravo je ogolio razliku između dva sportska ekosustava. U Europi, milijarde privatnog kapitala još uvijek ne mogu probiti bedem UEFA-e i tradicije, gdje se sustav, barem za sada, odupire pretvaranju u čistu korporaciju. No, ‘preko velike bare’ nema baš mjesta za romantiku. Američki sport funkcionira kao čisti, surovi biznis u kojem se najvrjednija košarkaška institucija u tri dana pretvara u alat za spašavanje milijardera od istrage FBI-a – samo ako je ponuđena cijena prava.