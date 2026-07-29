Mateša dobio nasljednika, Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

Josip Varvodić izabran je za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora!

Dragan Primorac dobio je 68 glasova, a Josip Varvodić 81. Bio je jedan nevažeći listić s dva glasa. Skupština se održala u Hotelu Sheraton u Zagrebu.

Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, naslijedit će Zlatka Matešu, koji je Hrvatski olimpijski odbor vodio 25 godina. Primorac je predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza.

Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti HOO-a nakon Antuna Vrdoljaka (1991.-2000.), Zdravka Hebela (2000.-2002.) i Zlatka Mateše (2002.-2026.).

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg dr. Josip Varvodić, na tu dužnost dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza na čijem se čelu nalazi od 2022.

Varvodić je 18. srpnja dobio drugi mandat za vođenje HPS-a u razdoblju od 2026. do 2030., a dobio je jednoglasnu podršku svih predstavnika klubova nazočnih na izbornoj sjednici.

Osim što je vodeći čovjek nacionalne krovne plivačke organizacije, Josip Varvodić je od veljače 2022. na dužnosti prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove (LEN – European Aquatics), a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antoniom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije, iako su u tom trenutku nacionalne plivačke organizacije Hrvatske i Portugala bile pod suspenzijom nametnutom od tadašnjeg vodstva LEN-a.

Prije dolaska na upravljačke pozicije u nacionalnoj plivačkoj organizaciji i u europskoj krovnoj organizaciji za vodene sportove, Varvodić je bio dugogodišnji član Zdravstvenih komisija pri LEN-u i Međunarodnoj federaciji za vodene sportove (FINA, odnosno World Aquatics).

Svojim djelovanjem u plivačkom sportu ugledao se na pokojnog oca Ivana Varvodića, nekadašnjeg uglednog člana europske i svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. obnašao dužnost direktora hrvatske plivačke reprezentacije, u najuspješnijem razdoblju za hrvatsko plivanje, u kojem su plivači i plivačice osvajali odličja na najvećim svjetskim natjecanjima, od europskih i svjetskih prvenstava do olimpijskih igara.

Dr. Josip Varvodić je od 2013. stalno zaposlen kao kardikirurg u KB “Dubrava”.