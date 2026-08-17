Milijuni Reala i Barcelone to ne mogu platiti: Budimirova Osasuna je najveći unikat španjolskog nogometa

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Ricardo Larreina via Guliver Images

Dok će sve oči španjolske javnosti u novoj sezoni La Lige biti uperene prema velikanima, Osasuna predvođena hrvatskim reprezentativcem Antom Budimirom ponovno u tišini priprema čudo - a hrvatski napadač približava se povijesnom, 100. pogotku u španjolskom prvenstvu.

“Zdravlje”. To je na baskijskome značenje riječi Osasuna, ponosa Pamplone i cijele regije Navarre. Kada pitate navijače crvenih ili kako ih u Pamploni zovu “Gorritxoak” za status voljenog kluba u španjolskome nogometu reći će vam da to nije kao David protiv Golijata. Ne, ne – to je David protiv Golijata i njegovih 10 prijatelja.

Budimir se vratio nakon ljetnog odmora i odmah zabio za Osasunu La Liga samo na SK: Evo koje Hrvate gledamo na španjolskim travnjacima u novoj sezoni La Liga samo na SK: Mourinhov Real sprema iznenađenja Barceloni, a ‘crni konji’ vrebaju iz sjene – evo što nas čeka u novoj sezoni

Dok će sva blještava svijetla ovogodišnje La Lige biti uperena prema Barceloni, Realu i Atleticu jedan će klub predvođen hrvatskim reprezentativcem Antom Budimirom ponovno u tišini pokušati kreirati čudo.

Pamćenje povijesnog finala Kupa kralja iz 2023. godine

Kako su samo bili blizu 2023. godine… Betisov Estadio de La Cartuja i finale Kupa Kralja. Tek drugo u 105 godina dugoj povijesti kluba. Četiri kruga zaredom kroz pakao produžetaka je prošla Osasuna i došla do finalnog obračuna protiv madridskog Reala. U polufinalu je nakon teških 120 minuta pao Athletic Bilbao, drugi najtrofejniji klubu u vijesti Kupa kralja sa 24 “kante”.

Luka Modrić ili Ante Budimir? Real Madrid 20. ili Osasuna prvi put? Rodrygo je dva puta zatresao mrežu „crvenih”, Real je pobijedio 2:1 i ugašen je san cijele Pamplone. San kluba ljudi iz naroda, kluba koji nikada nije išao bržim putem, nego uvijek onim ispravnijim.

Stadion El Sadar i ponos pokrajine Navarre

Njihov dom, stadion El Sadar. u Španjolskoj je stekao reputaciju kluba sa jednom od najboljih atmosfera u cijeloj La Ligi. Osasuna ne predstavlja samo kvart, grad, ona je jedini profesionalni klub iz autonomne pokrajine Navarre i predstavlja cijelu regiju.

“De la tierra” (zemlja) je najponosnija riječ u Navarri, a jubav prema zemlji je unikatna i posebna, veliki broj stanovnika obrađuje zemlju, uzgaja voće, povrće, razne vrste pića se obrađuju direktno od plodova ubranih u vlastitim vrtovima i po tome su najposebniji u Španjolskoj. “Euskaldonitza” je ponos, dana riječ i ona u Navarri vrijedi više od bilo kakvog ugovora.

Ante Budimir u društvu klupskih legendi

U takvom okruženju čestitih i vrijednih ljudi svoje mjesto među legendama pronašao je i hrvatski reprezentativac Ante Budimir. Rođeni Zeničanin koji je kasnih 90-ih prve nogometne korake napravio u Velikoj Gorici, postao je prvi hrvat koji je obukao dres Osasune. U novoj sezoni La Lige upisati će 220. nastup za klub, a nadamo se da će ove sezone dočekati i 100. gol u La Ligi, trenutno je na brojci od nevjerojatnih 95 pogodaka, što ga čini 14. najefikasnijim strancem u povijesti španjolskog nogometa.

Osasuna prvu utakmicu nove sezone La Lige igra u ponedjeljak 24. kolovoza u 19:30 sati protiv Levantea, a dvoboj uživo pratite na Sport Klubu.

Piše: Denis Draganović

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