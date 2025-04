Kostelić otvorio dušu o nedavnom incidentu u Crnoj Gori: ‘Čovjek se na to ne može pripremiti. Ali, koju drugu opciju imaš?’

Podijeli :

Ivica Kostelić

Ivica Kostelić, legendarni hrvatski skijaš i strastveni pustolov, u emotivnom razgovoru za podcast LOOD voditeljici Ivani Paradžiković otvoreno je ispričao detalje nedavne životno opasne situacije kroz koju je prošao u Crnoj Gori.

Tijekom jedne od svojih avantura, našao se u gotovo bezizlaznoj situaciji – nekoliko sati proveo je u moru, držeći se za kajak kolege iz Francuske, dok ga je more odnijelo sve do albanskih voda. Spas je stigao zahvaljujući crnogorskoj mornarici koja ga je uočila termalnom kamerom.

Kostelić je naglasio koliko je u takvim trenucima ključna dobra priprema, ali i malo sreće:

„Imaš i sreće da imaš dobru opremu, da si koliko-toliko pripremljen za takav scenarij, to je bitno. A na kraju možeš imati i sreće.“ Priznao je i da je on sam pogriješio, no kako kaže, „o nekim stvarima neću pričati jer od toga nitko nema koristi.“

Najveći izazov nije bila hladnoća mora – koje je imalo 15 stupnjeva – nego psihološki pritisak: „Veći problem je kad ne znaš hoćeš li za dva-tri sata izaći iz mora i vratiti se doma. Ta neizvjesnost je najteža.“

Na kraju, Kostelić je poslao snažnu poruku: „Čovjek se na to ne može pripremiti. Ali, koju drugu opciju imaš? Ako ćeš očajavati, što imaš od toga? Onda si u banani… jednostavno moraš ići naprijed, nema drugih opcija.“