Hrvatski plivači nakon nevjerojatne bronce na EP-u: ‘Plivali smo bolesno dobro’

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Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Deset godina čekalo se na novu medalju hrvatskog plivanja na seniorskim Europskim prvenstvima u 50-metarskim bazenima. Posljednju je 2016. u Londonu osvojila Matea Samardžić, dok je na štafetnu medalju trebalo čekati još dulje. Posljednja je stigla 2008. u Eindhovenu, kada su broncu u štafeti 4x100 mješovito osvojili Gordan Kožulj, Vanja Rogulj, Duje Draganja i Mario Todorović.

Sada je stigla nova, i to u kraljevskoj disciplini, 4×100 slobodno. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja ispisali su veliku stranicu hrvatskog plivanja osvajanjem bronce u Parizu.

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Ipak, ova medalja ne djeluje kao kraj, već kao početak nečeg velikog. To je prije nešto više od godinu dana za SN najavio Pero Kuterovac, član stožera hrvatske vaterpolske reprezentacije.

“Napokon, nakon 2008. godine, imamo dvije štafete. Jedna malena Hrvatska s manje od 4 milijuna ljudi prijavljuje dvije štafete, 4×100 slobodno i 4×100 mješovito. Štafeta 4×100 slobodno, stvarno, ako ne bude neke prevelike pogreške, te ako svi otplivaju osobne rekorde ili blizu toga, imamo se pravo nadati čak i finalu. Na SP. To su lijepe stvari. Ja znam da Hrvati vole i priznaju samo medalju, u svakom sportu, ali u pojedinačnom sportu to baš ne ide tako. Jako sam zadovoljan putem kojim se hrvatsko plivanje razvija, te se nadam da ćemo za tri godine, na Olimpijskim igrama u Los Angelesu, biti u punoj stazi, te da ćemo tada najaviti neka finala” – govorio je Kuterovac te 2025.

SN je nakon velikog plivačkog uspjeha kontaktirao i glavnog trenera hrvatske plivačke reprezentacije Domagoja Zajeca.

Jedna od zanimljivosti bila je promjena u redoslijedu plivača. U finalu je štafetu otvorio Hribar, a ne Nenadić, kao što je bilo u kvalifikacijama.

“Ujutro smo odučili Jeru malo poštedjeti jer je dan ranije imao utrku, 100 pojedinačno, finale. U finalu štafete smo mislili kako je bolje da Jere ide prvi jer smo bili između Rusa i Mađara i trebalo nam je jako otvaranje utrke, to je bilo bitno”, kaže glavni trener Domagoj Zajec.

“Da ne uđemo u utrku previše iza njih, da ne zaostajemo previše, da ne naiđemo na njihove valove. Zato smo krenuli s najbržim. To je bila u stvari jedina nedoumica, Vlaho ili Jere kako prvi. Sve i stoga jer so znali da će Mađari dosta izmijeniti svoju štafetu, da će im ući i Kos i Milak, da će biti puno jači nego u kvalifikacijama. Tu smo znali da će biti “frka”, da Mađari idu u borbu s Rusima za zlato. Kako je na koncu i ispalo.”

Sva četvorica bila su sjajna, a posebno je oduševio Toni Dragoja. Plivač iz zagrebačke Dubrave u posljednjoj je izmjeni ostvario vrijeme 47.11, čime je bio najbrži član hrvatskog kvarteta.

“Da, on je bio briljantan. On je i ujutro najviše odskočio od svojeg rezultata, najviše je napredovao. Vlaho je zadržao mirnoću, a s druge strane Vili odlično odronio ispod vala, nije dopustio “zapetljavanje” u valove”, rekao je Zajec.

Hrvatska pritom nema samo ovu četvoricu. Za mjesto u štafeti konkuriraju i Nikola Miljenić i Luka Cvetko.

“Da, imamo njih 6 koji su konstanta konkurencija jedan drugomu. Među sobom se bore za štafetu. Dakle, ne “guraju” njih četvorica, nego onaj šesti “gura” sve njih. To je fantastično. Nema opuštanja. Mi smo sada odabrali za štafetu četvoricu onih koji su bili najbrži ove sezone i to se stvarno pokazalo kao pogodak.”

O izboru članova štafete odlučivali su treneri, a ključni kriterij bili su rezultati.

“Ja kao glavni trener idemo reći, imam zadnju riječ, ali svi zajedno treneri sudjelujemo u odluci. Međutim, bila je vrlo jednostavna za donijeti zato jer su njih četvorica ove sezone, na ovom konkretnom natjecanju, najbolje rezultate. Gledali smo rezultate zadnjih godinu i nešto dana kada se otvorio kvalifikacijski period. To su sve bila ova četvorica, a svoju spremnost su pokazali i prije dva dana, ovdje u Parizu, u solo utrkama. Samo trebali napraviti raspored.”

Bronca stoga nije stigla kao veliko iznenađenje.

“Nije preveliko iznenađenje. Znali smo da možemo ući u finale, to sigurno. Imamo četvoricu plivača u 28 najbržih, to je jasan signal. Prvo i drugo mjesto su nam dosta teško dohvatljivi s obzirom na širinu i kvalitetu Mađarske i Rusije. Ali, Britanci, Španjolci i mi… Tu smo bili svjesno da se borimo za treće mjesto. Vjerovali smo da je to dohvatljivo.”

Nakon ceremonije dodjele medalja i obaveznog rasplivavanja, hrvatski plivači mogli su uživati u velikom uspjehu. Jere Hribar posebno je istaknuo posljednju izmjenu i Tonija Dragoju.

“Evo sad smo se malo smirili, te pogledali utrku i vremena. Stvarno smo plivali bolesno dobra vremena, od starta pa sve do finiša. Posebno bih pohvalio Tonija, 47.1 u četvrtoj izmjeni! Potukli smo se između Mađara i Rusa i na kraju je ispalo savršeno. Super sam ponosan na ovu trojicu. Da ponovim još jednom, posebno me veseli to što smo u malom bazenu prije šest mjeseci imali drugu četvoricu, što posebno govori o našoj dubini i konkurenciji”, kaže Jere Hribar.

Vlaho Nenadić, koji je plivao drugu izmjenu, nije skrivao emocije nakon osvajanja medalje.

“Evo, fenomenalna utrka! Stvarno, prije svega, svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao. Ne znam što bih drugo rekao, preplavljen sam emocijama… Evo, medalja je tu”, usliknuo je Vlaho.

Treću izmjenu odradio je Vili Sivec.

“Zbilja svaka čast dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa utrka. Mislim da smo dali sve od sebe; ciljali smo na tu medalju i stvarno smo ostavili sve u bazenu. Još jednom sve pohvale dečkima i hvala svim trenerima te na svoj podršci koju dobivamo od stručnog stožera i obitelji.”

A onda je došao red na Tonija Dragoju, koji je u posljednjoj izmjeni bio najbrži Hrvat.

“Stvarno fenomenalna utrka. Ja bih isto rekao, svaka čast dečkima! Bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo plivali između dvije vodeće štafete za koje se očekivalo da će biti prva i druga, Mađara i Rusa. Stvarno sam rekao dečkima samo da se “potučemo”, ostavimo srce u bazenu, i oni su to napravili. Kad sam skočio, bili smo konkurentni, dao sam sve od sebe i možemo biti više nego ponosni na ovo treće mjesto”, zaključio je Toni.