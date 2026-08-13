Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.

U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.

Kakav dan na EP u plivanju: Milak postavio europski rekord, a neuhvatljiva Curtis svjetski EP u plivanju: Filip Mujan u polufinalu na 200 m prsno

Zlato su osvojili plivači Mađarske s vremenom 3:10.03, dok su srebro osvojili ruski plivači, pod nazivom neutralna reprezentacija, s vremenom 3:10.12.

Četvrta je bila Španjolska s vremenom 3:11.91, s tim da je veći dio utrke upravo Španjolska provela u vodstvu.

Kao prvi za Hrvatsku je plivao Hribar koji je odlično odradio svojih 100 metara. Otplivao je tu dionicu za 47.77 i samo je Španjolska u tom trenutku bila ispred Hrvatske. Nakon druge izmjene i Nenadića Hrvatska je bila treća, a nakon Siveca i treće izmjene na petom mjestu.

No, razlike su između reprezentacija bile male, a kao posljednji je sjajno posao odradio Dragoja koji je dionicu prevalio za 47.11 i time Hrvatskoj osigurao brončanu medalju i odlično vrijeme od 3:11.08. Iza Hrvatske su ostale jake plivačke reprezentacije poput Velike Britanije koja je bila peta, Njemačka je završila šesta, a Nizozemska osma.

EP u plivanju, finale 4×100 slobodno:

1. Mađarska 3:10.03

2. Rusija, neutralni sportaši 3:10.12

3. Hrvatska (Hribar, Nenadić, Sivec, Dragoja) 3:11.08

4. Španjolska 3:11.91

5. Velika Britanija 3:11.92

6. Njemačka 3:13.20

7. Norveška 3:14.45

8. Nizozemska 3:15.98