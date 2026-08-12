Jakirović drugi put u ljetnom prijelaznom roku oborio transfer rekord Hulla

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JPxFletcher via Guliver Image

Sergej Jakirović dobio je novo pojačanje uoči početka nove sezone Premier lige. Hull City službeno je potvrdio dolazak 21-godišnjeg senegalskog braniča Nobela Mendyja iz Rayo Vallecana, a njegovim transferom klub je postavio novi rekord kada je riječ o ulaznim transferima. Iako Hull nije objavio službenu vrijednost posla, španjolski AS tvrdi da je odšteta iznosila oko 25 milijuna eura.

Mendy je s Hullom potpisao ugovor na pet godina, uz opciju produljenja suradnje za dodatnu sezonu. Engleski klub potvrdio je kako je riječ o najskupljem transferu u njegovoj povijesti.

Hull je tako vlastiti rekord srušio svega nekoliko dana nakon što je za grčkog vratara Konstantinosa Tzolakisa izdvojio približno 23,4 milijuna eura. Dolazak Mendyja dodatno potvrđuje ambicije kluba nakon povratka u Premier ligu i spremnost na značajna ulaganja u momčad.

Rayo Vallecano pritom je ostvario vrlo unosan posao. Mendy je prošlu sezonu proveo u madridskom klubu na posudbi iz Betisa, nakon čega je Rayo iskoristio mogućnost otkupa za svega 3,5 milijuna eura. Nedugo zatim prodao ga je Hullu za višestruko veći iznos.

Od ostvarene odštete Betisu pripada 20 posto, što bi prema navedenoj vrijednosti transfera iznosilo oko pet milijuna eura. Rayo je ujedno dogovorio i 12,5 posto od eventualne buduće prodaje Mendyja. Ovim transferom senegalski stoper postao je i najskuplji izlazni transfer u povijesti Raya Vallecana.

Mendy je tijekom prošle sezone za Rayo nastupio 28 puta te pritom postigao dva pogotka. Sezonu je zaključio nastupom u finalu Konferencijske lige protiv Crystal Palacea. Prije dolaska u Rayo nosio je dres Paris FC-a i Betisa, dok je u ožujku ove godine prvi put zaigrao i za seniorsku reprezentaciju Senegala.

Nakon potpisa za Hull, Mendy je istaknuo kako mu je još od djetinjstva bila želja zaigrati u Premier ligi te da je spreman prihvatiti novi izazov. Jakirović je prošle sezone uspio odvesti Hull kroz doigravanje do plasmana u Premier ligu, a klub sada dodatno pojačava momčad kako bi što spremnije dočekao borbu za ostanak u engleskom nogometnom vrhu. Očekuje se da će Mendy odmah konkurirati za mjesto u početnoj postavi i pojačati posljednju liniju momčadi.