Bivši stoper Bijelih: Ako smo od nekoga trebali izgubiti, neka je to Hajduk

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xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

Petar Bosančić (30), stoper Žalgirisa iz Vilniusa, rođeni Splićanin i nekadašnji igrač Hajduka, osvrnuo se na težak poraz svoje momčadi od Bijelih u trećem pretkolu Konferencijske lige. Hajduk je nakon pobjede 5:2 u prvoj utakmici u Litvi u uzvratu na Poljudu slavio s uvjerljivih 4:0 te izborio plasman u play-off, gdje ga očekuje poljski Rakow.

“Težak poraz. Iz moje perspektive, ako smo već trebali ispasti od nekoga, neka je to Hajduk. Pokušali smo čekati svoju priliku iz kontre, ali Hajduk nas je kontrolirao, kasnije im se otvorilo i zasluženo su prošli dalje.”

Bosančić, koji je član Hajduka bio od 2012. do 2018. godine, posebno je uživao u povratku na Poljud i nastupu pred splitskim navijačima.

“Predivno je ponovno istrčati na Poljud i osjetiti ovu pravu atmosferu.”

Za Hajduk je Bosančić upisao sedam nastupa, a seniorski debi imao je 2015. godine pod vodstvom Harija Vukasa. Tada je dijelio svlačionicu s igračima poput Ive Grbića, Marija Maloče, Mije Caktaša, Tina Svena Sušića, Dejana Mezge, Nikole Vlašića i Artema Milevskog.

Nakon odlaska iz Hajduka preselio je u Istru, gdje je ostavio najveći trag u karijeri. Za pulski klub nastupio je 83 puta tijekom tri sezone. Kasnije je igrao za ukrajinski Mariupol, Široki Brijeg, bugarski Černo More te latvijske klubove Rigu i Audu, dok je član litavskog Žalgirisa posljednjih godinu i pol.