Senzacionalni Marino Bloudek! Hrvatska ima srebro u utrci na 800 metara

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Flatemerschx via Guliver

Sjajne vijesti stižu s Europskoga atletskog prvenstva u Birminghamu! Hrvatski atletičar Marino Bloudek ostvario je uspjeh karijere osvojivši srebrnu medalju u utrci na 800 metara.

Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu i ostvario najveći uspjeh karijere. Hrvatski rekorder finale je istrčao za 1:45.62, dok je naslov europskog prvaka pripao Ircu Marku Englishu s vremenom 1:45.26.

Bloudek je do srebra stigao nakon iznimno neizvjesne završnice. Iako je i Španjolac Mohamed Attaoui istrčao 1:45.62, hrvatski atletičar zauzeo je drugo mjesto prema fotofinišu.

Finale je ponudilo i neočekivan razvoj događaja prije samog starta. Britanac Max Burgin, pobjednik Bloudekove polufinalne skupine i jedan od glavnih favorita za medalju, povukao se samo 12 minuta prije utrke. English je nakon prvog kruga držao treću poziciju, a snažnim finišem stigao do svog prvog europskog zlata na otvorenom.

Najveći uspjeh karijere

Bloudek je do finala stigao odličnim nastupima u ranijim rundama. U polufinalu je s rezultatom 1:44.96 osvojio drugo mjesto iza Burgina i izravno izborio plasman među osam najboljih, dok je u kvalifikacijama također bio drugi u svojoj skupini s vremenom 1:47.23.

Srebro iz Birminghama predstavlja vrhunac dosadašnje karijere 27-godišnjeg Virovitičanina. Ranije ove godine zauzeo je peto mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Toruńu, a još 2017. postao je europski juniorski prvak na 800 metara.

Uglavnom, jasno je – kada Marino Bloudek napravi iskorak, više nema povratka. Sa svakim novim natjecanjem djeluje sve bolje i sve se više približava svjetskom vrhu u generaciji koja utrku na 800 metara podiže na novu razinu. Nakon srebra na Europskom prvenstvu i još jedne potvrde svoje kvalitete na velikoj sceni, 27-godišnji Virovitičanin napravio je važan korak prema Los Angelesu i svom prvom nastupu na Olimpijskim igrama za dvije godine.

Bloudek je ovim rezultatom nastavio bogatu hrvatsku tradiciju u disciplini na 800 metara, koju je obilježio legendarni Luciano Sušanj. Sušanj je 1974. godine osvojio europsko zlato u Rimu s rezultatom 1:44.07, rekordom koji je trajao čak 51 godinu, sve dok ga Bloudek nije srušio 2025. godine.