Počinju Mediteranske igre. Hrvatsku će predstavljati 111 sportaša

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Fotostand Lammerschmidt via Guliver Images

Na XX. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu, od 21. kolovoza do 3. rujna, Hrvatsku će predstavljati 111 sportašica i sportaša iz 22 većinom pojedinačna sporta, objavio je HOO.

Najbrojniji su plivači, kojih je, skupa s predstavnicima u inačici s perajama, čak 23 (17+6), a s 12 uzdanica po brojnosti ih slijede atletičari i atletičarke. Košarkaši “3×3” jedini su hrvatski predstavnici iz kolektivnih sportova.

Temeljem analize dostavljenih podataka o sportskoj uspješnosti i dostignućima nominiranih sportašica i sportaša na prethodnim međunarodnim sportskim natjecanjima, za stjegonoše na svečanosti otvaranja Mediteranskih igara 21. kolovoza na stadionu Erasmo Iacovone u Tarantu izabrani su Nives Jelovica iz boćanja i Ivan Šapina iz taekwondoa.

Ponajbolja hrvatska boćarica svih vremena, Nives Jelovica, višestruka je svjetska prvakinja (2000., 2012., 2014. i 2025.) te osvajačica ukupno 31 medalje s međunarodnih natjecanja, a u trofejnoj kolekciji ima i 47 naslova seniorske državne prvakinje. Uz brojne uspone na pobjednička postolja u karijeri, olimpijac Ivan Šapina zauzeo je peto mjesto na Igrama u Parizu 2024., a kontinuitet vrhunskih rezultata u tekvondou potvrdio je i osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Münchenu.

Na skorašnjim Igrama na krajnjem jugu Italije sudjelovat će više od 4 000 natjecatelja iz 26 država s triju kontinenata (Europa, Azija i Afrika), a među njima i Hrvatska u devetom nastupu na MI od državne samostalnosti.

U dosadašnjih osam nastupa hrvatski predstavnici osvojili su 205 medalja (57 zlatnih, 69 srebrnih i 79 brončanih), za 12. mjesto u ukupnom redoslijedu država po broju osvojenih medalja.