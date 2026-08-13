Pratite na SK: Nakon godinu dana pauze hrvatski malonogometaši vraćaju se na SP

Podijeli :

Socca Croatia

Svega petnaestak dana ostalo je do početka Socca Svjetskog prvenstva u malom nogometu. Njemački Essen od 28. kolovoza do 6. rujna bit će domaćin velikog svjetskog spektakla na kojem će se natjecati 48 reprezentacija, a među njima će ponovno biti i Hrvatska.

Bit će ovo drugi put da Essen ugošćuje najbolje svjetske socca reprezentacije. Prvi put prvenstvo je u ovom njemačkom gradu održano 2023. godine, kada je Hrvatska ostvarila odličan rezultat i natjecanje završila na četvrtom mjestu.

Pripreme hrvatske reprezentacije za ovogodišnje prvenstvo u punom su jeku, a očekivanja su visoka. Hrvatska je posljednjih godina u kontinuitetu među najboljim svjetskim i europskim reprezentacijama. Na Europskim prvenstvima osvojila je srebro 2024. i broncu 2025. godine, dok se sa Svjetskog prvenstva u Omanu 2024. vratila s brončanom medaljom.

Prošle godine Hrvatska nije nastupila na Svjetskom prvenstvu u Meksiku zbog nedostatka financijskih sredstava, pa će nastup u Essenu označiti veliki povratak hrvatske reprezentacije na svjetsku scenu.

Najbolje hrvatske malonogometaše s klupe će predvoditi izbornik Dino Kovač, koji će konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo objaviti početkom sljedećeg tjedna.

”Veselimo se povratku na Svjetsko prvenstvo. Iza nas su odlični rezultati posljednjih godina i oni nam daju pravo vjerovati da i u Essenu možemo napraviti velike stvari. Svjesni smo kvalitete protivnika i činjenice da na Svjetskom prvenstvu nema lakih utakmica, ali vjerujemo u ovu reprezentaciju. Prvi cilj je proći skupinu, a nakon toga ćemo ići utakmicu po utakmicu. Hrvatska je posljednjih godina pokazala da pripada samom vrhu ovoga

sporta i želimo to ponovno potvrditi u Essenu“, poručio je izbornik Dino Kovač.

Hrvatska je voljom ždrijeba smještena u skupinu G, u kojoj je očekuju dvoboji protiv vrlo jake Italije, Južnoafričke Republike i Perua.

S Italijom i Južnoafričkom Republikom hrvatski reprezentativci već su se susretali na velikim natjecanjima, dok Peru predstavlja najveću nepoznanicu hrvatskom stručnom stožeru.

Sve utakmice hrvatske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Essenu gledatelji će moći pratiti uživo u izravnim televizijskim prijenosima na programu Sport Kluba.