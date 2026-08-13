Dva zlata za Melnikovu, Bakran 13. na gredi, Korent 16. na preskoku na EP u Zagrebu

Dvostrukom pobjedom ruskih gimnastičarki koje nastupaju kao neutralne sportašice započelo je Europsko prvenstvo koje se održava u zagrebačkoj Areni.

Naslov europske prvakinje osvojila je svjetska prvakinja Angelina Melnikova iako joj je tek u ponedjeljak odobrena viza za ulazak u Hrvatsku.

Melnikova je stoga dobila i poseban termin za trening, a pobijedila je s ukupnim rezultatom od 55.932 bodova. Srebro je osvojila Ana Kalmikova sa 54.632, a broncu Francuskinja Elena Colas sa 53.966.

Melnikova i Kalmikova su uz pomoć Alene Glotove i Ljudmile Roščine osvojile i ekipno zlato sa 164.797 bodova. Srebro su osvojile Talijanke Manila Esposito, Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti i Anthea Sisio sa 160.931, a broncu Britanke Rebecca Downie, Ruby Evans, Alia Leat, Abigail Martin i Ruby Stacey sa 160.795.

Hrvatska reprezentacija u kojoj su na sve četiri sprave nastupile tek Christina Zwicker i Mila Prpić, dok je Tijana Korent nastupila u preskoku, a Erin Bakran i Tina Zelčić na gredi, zauzela je 32. mjesto sa 119.365 bodova.

Prpić je s ukupno 47.033 bodova zauzela 52. mjesto u višeboju, dok je Zwicker sa 46.566 završila na 59. mjesto.

Pojedinačno, najbolji plasman od hrvatskih predstavnica ostvarila je mlada Erin Bakran na gredi koja je sa 13.100 zauzela 13. mjesto. Subotni finale, u kojem će nastupiti najboljih osam, pobjeglo joj je za 0.166 bodova.

“Jako sam sretna s izvedbom. Od samog sam početka bila jako sigurna, smirena i kada naskok odradim dobro ostatak vježbe je siguran. Nisam bila pod stresom, tako da nije moglo bolje. Za iskorak moram pojačati vježbu, imam neke elemente na kojima radim, ali trebat će vremena da se to ustabili. Danas me je s tribina pratilo mnogo meni dragih osoba i čula sam ih sve. Presretna, sam, bilo je ovo odlično iskustvo”, rekla je Bakran.

Iskusna, 37-godišnja Tijana Korent je s ocjenom 12.999 zauzela 16. mjesto u preskoku, a za finale je trebalo imati 13.383.

“Navikla sam na više ocjene, ali zadovoljna sam odrađenim skokovima. Atmosfera je bila prekrasna i bio je užitak nastupati u ovakvoj atmosferi, ovo nikada neću zaboraviti i tim više sam htjela izdržati trenirati s ozljedom kako bih nastupila pred domaćom publikom. Prema mojim predviđanjima, bilo je za očekivati kako će trebati za finale ocjena 13.500, tu su europske i svjetske prvakinje i drago mi je da su svi uspjeli napraviti svoje”, rekla je Korent.

Tina Zelčić nastupila je samo na gredi, ali je nakon velike pogreške na samom početku vježbe završila na 65. mjestu na toj spravi sa 11.966.